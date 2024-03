El primer ministro Netanyahu ha “perdido el rumbo”, dice Schumer

El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría, dijo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un gran obstáculo para la paz en Medio Oriente.

Me levanto para hablar hoy sobre lo que creo que debería ser el camino a seguir para asegurar la paz mutua y la prosperidad duradera para israelíes y palestinos. El cuarto gran obstáculo para la paz es el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Conozco al primer ministro Netanyahu desde hace mucho tiempo. Aunque hemos discrepado vehementemente en muchas ocasiones, siempre respetaré su extraordinaria valentía por Israel en el campo de batalla cuando era más joven. Creo que en su corazón, su máxima prioridad es la seguridad de Israel. Sin embargo, también creo que el primer ministro Netanyahu ha perdido el rumbo al permitir que su supervivencia política tome precedencia sobre los mejores intereses de Israel. Se ha aliado con extremistas de extrema derecha como el ministro Smotrich y Ben-Gvir. Y como resultado, ha estado demasiado dispuesto a tolerar el costo civil en Gaza, lo que está llevando el apoyo a Israel a niveles históricamente bajos en todo el mundo. Israel no puede sobrevivir si se convierte en un paria. Como partidario de por vida de Israel, me ha quedado claro. La coalición de Netanyahu ya no satisface las necesidades de Israel después del 7 de octubre. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces, y el pueblo israelí está siendo sofocado en este momento por una visión de gobierno que está estancada en el pasado.

