Ignore the police – NameDrop es perfectamente seguro para niños.

No es raro que los departamentos de policía locales y las noticias locales adviertan a los padres sobre riesgos imaginarios. No pasa un solo Halloween sin advertencias frenéticas para proteger a sus hijos de dulces envenenados o drogados, a pesar de que no hay evidencia de que eso haya sucedido alguna vez. Ahora, están comenzando a enviar advertencias innecesarias sobre proteger a sus hijos de… NameDrop.

Sí, la función que le permite compartir de manera más fácil la información de contacto si así lo desea está siendo ampliamente malinterpretada por los departamentos de policía locales que comparten advertencias en las redes sociales.

Aquí está una del Departamento del Sheriff del Condado de Crenshaw. Otra del División de Policía de Middletown. Esta del Departamento del Sheriff del Condado de Oakland parece entender un poco que debe elegir compartir su información, pero de todas formas le advierten que la apague. La locura parece haber surgido a partir de un video de TikTok ampliamente compartido que advertía sobre la función y tergiversaba cómo funciona, afirmando que todo lo que tienes que hacer es tener tu iPhone cerca de otro.

NameDrop se introdujo con iOS 17 y se agregó a los nuevos Apple Watches en iOS 17.1 como una extensión de la función AirDrop de los iPhones. A pesar de haber estado disponible durante más de dos meses, muchos departamentos de policía locales parecen haberse enterado recientemente.

La función está habilitada de forma predeterminada y funciona así: acercas la parte superior de tu iPhone a la de otra persona, se reproduce una animación elegante con vibración y luego se te da la opción de compartir tu información de contacto. Puedes elegir Compartir (enviar tu información de contacto y recibir la de ellos) o Solo Recibir. Para cancelar, simplemente aleja tus teléfonos o bloquea uno.

El detalle clave que falta aquí es que no solo debes sostener la parte superior de tus dispositivos muy cerca durante unos segundos, sino que también debes decidir deliberadamente compartir tu información de contacto. Nadie puede simplemente “absorber” la información de contacto de tus hijos con esta función.

Si realmente quieres apagarlo de todos modos, simplemente ve a Configuración > General > AirDrop y busca la sección Iniciar compartir, luego apaga la palanca para Llevar dispositivos juntos.

Por alguna razón, estos departamentos de policía no se molestaron en probar la función en sus propios iPhones, y darse cuenta de que “Oh espera, ese video de TikTok es mentira”. Es mucho más fácil publicar una advertencia urgente en su página de Facebook.

Dicho esto, demuestra que Apple necesita hacer un mejor trabajo para informar a los usuarios sobre las funciones que se agregan en las actualizaciones de iOS y cómo funcionan. Las pequeñas pantallas de inicio y ventanas emergentes utilizadas para resaltar las características hoy en día casi universalmente son ignoradas, ya que la mayoría de los usuarios simplemente las tocan o deslizan sin leer para poder volver a lo que estaban haciendo. Hemos sido condicionados por docenas de ventanas emergentes diarias para publicidad, cookies, términos y condiciones, EULAs, etc. a simplemente “pasar por alto” para obtener lo que queremos, y tal vez sea hora de considerar otras formas de asegurarse de que mil millones de usuarios de iPhone comprendan las características importantes en una actualización de software.