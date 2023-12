El equipo de desarrollo de Samsung Display se prepara para los paneles plegables de Apple.

El proveedor de Apple, Samsung Display, ha reorganizado su equipo comercial de Apple para lograr eficiencia operativa en el desarrollo de paneles plegables, según un nuevo informe de Corea.

Según The Elec, Samsung quiere fortalecer sus capacidades en anticipación a los primeros productos plegables de Apple integrando la experiencia que ha adquirido al hacer dispositivos plegables de Samsung desde 2019.

Según el informe, Samsung Display y LG Display ya estarían trabajando en proyectos para los productos plegables de Apple, incluidos paneles con dimensiones de 20.25 pulgadas. No está claro si el tamaño del panel se relaciona con un producto específico o un proceso de producción de paneles.

Apple ha estado trabajando en tecnología de pantallas plegables durante algunos años, presentando varias patentes sobre la tecnología. Rumores en septiembre del 2020 indicaron que Samsung estaba proporcionando muestras de pantallas plegables a Apple para un futuro ‌iPhone‌ plegable, pero no había una indicación clara de que Apple planeaba utilizar la tecnología de Samsung hasta ahora.

En el 2021, Bloomberg afirmó que Apple había comenzado “trabajos tempranos” en un ‌iPhone‌ con una pantalla plegable, pero que no se había comprometido a lanzar un dispositivo plegable en ese momento. El desarrollo en el 2021 no se había expandido más allá de una pantalla, y Apple no tenía prototipos completos de un ‌iPhone‌ plegable.

El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, dijo inicialmente que Apple presentaría un ‌iPhone plegable en el 2024, pero en el 2022, revisó su predicción y dijo que no es probable que Apple revele un ‌iPhone‌ plegable hasta el 2025 o más tarde. El analista de pantallas Ross Young también ha sugerido que el 2025 es lo más pronto que podríamos ver un ‌iPhone‌ plegable.

