Zelensky se dirige a Washington mientras Rusia ataca Kyiv con misiles.

El Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se dirige a Washington en una misión urgente para reunir apoyo occidental a su nación ante el ataque del ejército ruso con un intenso bombardeo de misiles balísticos sobre la capital ucraniana el lunes.

Las explosiones resonaron sobre la nevada capital Kyiv poco después de las 4:00 a.m.: Misiles que se dirigían hacia la ciudad a varias veces la velocidad del sonido fueron derribados antes de que sonaran las alarmas aéreas y la población pudiera refugiarse.

El bombardeo llegó horas después de que circulara un video del presidente ruso, Vladimir V. Putin, brindando con champagne en Moscú y celebrando el disminuido apoyo occidental a Kyiv, declarando que Ucrania no tenía “futuro”.

Los ocho misiles dirigidos a Kyiv, una ciudad de 3,3 millones de habitantes, fueron derribados, y 18 drones de ataque rusos dirigidos hacia objetivos en el sur de Ucrania fueron también neutralizados, indicaron las autoridades militares ucranianas. Funcionarios de la ciudad reportaron al menos cuatro heridos por escombros caídos en Kyiv.

El ataque tuvo lugar poco más de dos semanas después de que las fuerzas rusas apuntaran a Kyiv con 75 drones – el mayor número dirigido a la capital desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala hace casi dos años – y menos de cuatro días después de que la Fuerza Aérea rusa realizara la primera gran oleada de ataques a Kyiv utilizando su flota de bombarderos pesados en casi tres meses.

“Esto probablemente fue el comienzo de una campaña más concertada por parte de Rusia dirigida a la degradación de la infraestructura energética de Ucrania,” dijo la agencia de inteligencia de defensa de Gran Bretaña en las redes sociales pocas horas antes del asalto de madrugada del lunes, refiriéndose a los recientes ataques.

La habilidad de las cuadrillas de defensa anti-aérea ucranianas, utilizando una variedad de sistemas proporcionados por países aliados de Occidente, de derribar prácticamente todos los misiles y drones que se aproximaban durante la pasada semana, es un contundente recordatorio del papel vital que desempeñan los aliados de Kyiv para proteger a millones de los asaltos rusos.

Pero con una solicitud de asistencia militar adicional para Ucrania estancada en el Congreso de los EEUU, ahora se duda si habrá más ayudas desde América.

La Unión Europea buscará aprobar unos $50 mil millones en ayuda para Ucrania en los próximos días, pero Hungría ha amenazado con vetar ese esfuerzo, añadiendo a una sensación de incertidumbre que prevalece en todo Ucrania.

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, expresó ese sentimiento en una entrevista con la BBC durante el fin de semana.

“Realmente necesitamos la ayuda,” dijo. “En términos simples, no podemos cansarnos de esta situación, porque si lo hacemos, morimos”. También agregó: “Nos duele mucho ver los signos de que la disposición apasionada para ayudar pueda desvanecerse.”

El Sr. Putin, quien en el video que circulaba el domingo declaró que tiene la intención de mantener su control del poder en el futuro previsible, también dijo que piensa que Ucrania se debilitará mientras que Rusia se hace más fuerte.

“Cuando no tienes cimientos propios, no tienes tu propia ideología, no tienes tu propia industria, no tienes tu propio dinero,” dijo el viernes en una ceremonia de premios en el Kremlin, con un vaso de champán en la mano. “No tienes nada propio. Entonces no tienes futuro, pero nosotros sí tenemos futuro.”

El Sr. Putin inició su guerra en febrero de 2022 con el falso argumento de que la existencia del estado ucraniano era una ficción, y ha tergiversado la historia en un intento de justificar la destrucción de un estado vecino que amenaza sus ambiciones imperiales.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo a la agencia de noticias Agence France-Presse en un reporte publicado durante el fin de semana que el Kremlin no ha cambiado sus objetivos maximalistas: la completa capitulación política de Kyiv y la entrega de vastas extensiones del territorio ucraniano a Rusia.

El ejército ruso controla partes de cuatro regiones ucranianas, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson. Sin embargo, Moscú anexó ilegalmente la totalidad de esas regiones el año pasado y las declaró parte de Rusia.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de investigación con sede en Washington, en su más reciente análisis, expresó su creencia de que “los objetivos de Rusia trascienden con creces mantener el territorio que las fuerzas rusas ya han capturado.”

La feroz lucha continúa a lo largo de la línea del frente mientras Ucrania se mueve cada vez más a una postura defensiva y mientras Moscú concentra tropas para otra ofensiva invernal.

“La situación operativa en el este sigue siendo difícil,” dijo el comandante de las fuerzas orientales de Ucrania, Oleksandr Syrsky, el domingo. “El enemigo no deja de llevar a cabo operaciones ofensivas a lo largo de todo el frente.”

El ejército ucraniano informó de cerca de 100 enfrentamientos con las fuerzas rusas durante las últimas 24 horas. Algunos de los enfrentamientos más intensos estaban teniendo lugar alrededor de la asediada ciudad de Avdiivka en la región de Donetsk del este de Ucrania.

Mientras la situación en el campo de batalla permanece estancada, con Rusia encontrando tan difícil avanzar a través de líneas fuertemente fortificadas este invierno como las fuerzas ucranianas lo hicieron el verano pasado, los esfuerzos diplomáticos de Ucrania parecen intensificarse.

La oficina del Sr. Zelensky indicó que viajaría de Argentina, donde asistió la toma de posesión del fin de semana del presidente electo del país, Javier Milei, a Washington para reunirse el martes y discutir “proyectos conjuntos para la producción de armas y sistemas de defensa aérea, así como coordinación de los esfuerzos de ambos países el próximo año.”

Su oficina dijo que él “se centrará en garantizar la unidad de Estados Unidos, Europa y el mundo en torno al apoyo a Ucrania en su defensa contra el terror ruso y en el fortalecimiento del orden internacional basado en reglas y respeto a la soberanía de cada nación.”

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente Biden se reuniría con el Sr. Zelensky como demostración del “compromiso inquebrantable” de Estados Unidos con Ucrania.

“A medida que Rusia intensifica sus ataques con misiles y drones contra Ucrania, los líderes discutirán las necesidades urgentes de Ucrania y la importancia vital del continuo apoyo de Estados Unidos en este momento crítico,” dijo la Sra. Jean-Pierre.

Pero ese compromiso ha sido puesto en duda a medida que los republicanos siguen bloqueando un proyecto de ley de gasto de emergencia de $110,5 mil millones que incluye $61 mil millones adicionales en ayuda para Ucrania, insistiendo en que estén vinculados a medidas relacionadas con la seguridad fronteriza de los Estados Unidos.

El Sr. Zelensky también se reunirá con Mike Johnson, el portavoz republicano de la Cámara de Representantes, dijo un portavoz del congresista en una declaración.

Si bien los ucranianos esperan que Estados Unidos no les abandone, la resistencia de una facción creciente e influyente de republicanos llega en un momento que ya era difícil en una guerra que no da señales de disminuir.

Los equipos de defensa anti-aérea de Ucrania lograron derribar los misiles dirigidos a Kyiv antes del amanecer del lunes. Pero los ucranianos saben que esto es solo el comienzo de un largo y duro invierno.