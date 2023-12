“If you received a new Mac for Christmas, you might consider exchanging it for something better”Si recibiste una nueva Mac para Navidad, tal vez quieras cambiarla por algo mejor

Si recibiste una nueva Mac en Navidad, es porque alguien te quiere mucho. Así que estamos seguros de que entenderán si quieres cambiarla por algo mejor.

Realmente no importa qué máquina recibiste, te puedo asegurar que es lo suficientemente rápida. El silicio de Apple ha cambiado verdaderamente el juego y incluso una Mac M1 del 2020 sigue siendo lo suficientemente rápida para la mayoría de las personas. Pero deberías considerar devolverla a la tienda de Apple y actualizar a algo mejor.

No, no estoy sugiriendo cambiarla por una PC. Estoy hablando de actualizar a una Mac mejor, principalmente una con más memoria unificada. Incluso sin saber qué trajo Papá Noel, voy a asumir que tiene 8GB de memoria, ya que las únicas Mac nuevas que tienen 16GB de memoria son la Mac mini M2 Pro, las MacBook Pros M3 Pro y M3 Max. El Mac Studio comienza en 32GB. Todo lo demás que era más probable que fuera un regalo tiene 8GB de RAM, incluida la MacBook Pro M3 de nivel de entrada.

Incluso si no vas a usar tu nueva Mac para más que navegar por la web y ver videos, eso no es suficiente. Y definitivamente no será suficiente dentro de tres años.

Vas a querer obtener la mayor cantidad de memoria posible para tu MacBook Pro.

Foundry

Memoria muscular

Ya sea que tengas una nueva iMac, MacBook o Mac Pro, necesitas decidir cuánta memoria necesitas de antemano. El silicio de Apple utiliza una Arquitectura de Memoria Unificada que integra la RAM con la CPU y la GPU en un sistema en un chip, lo que significa que la memoria del sistema se puede acceder más rápido, pero también significa que no puedes actualizar la memoria después de comprarla.

La RAM es el único componente que no se puede actualizar externamente, por lo que lo que tienes ahora es lo que tendrás dentro de varios años. Y si acabas de obtener una máquina con 8GB de RAM, puedo casi garantizar que no será suficiente. Eso puede ser suficiente para una Chromebook o una PC económica con Windows 11 Home, pero incluso la Mac más barata ejecuta la misma versión de Sonoma que la más cara.

Hablo desde la experiencia, habiendo pasado de una MacBook Pro M1 de 13 pulgadas con 8GB de RAM a una MacBook Pro M1 Pro de 14 pulgadas con 16GB de RAM a una MacBook Pro M3 Max de 14 pulgadas con 36GB de RAM. Y en cada caso, la razón por la que actualicé fue la memoria. Puedes verlo en la imagen a continuación, que muestra el uso y la presión de memoria para cada una de mis máquinas. Nada ha cambiado con mi uso diario, pero con 16GB mi sistema se detenía rutinariamente, pero con 36GB de RAM, finalmente no he tenido ningún problema.

Foundry

Además, no he usado ni un megabyte de espacio de intercambio (almacenamiento temporal en la SSD utilizado para liberar RAM física para otras aplicaciones), lo que puede degradar la SSD más rápido de lo habitual. Incluso con 16GB de memoria unificada, un puñado de pestañas de Safari y aplicaciones abiertas pueden consumir rápidamente la RAM del sistema disponible, lo que hace que tu nueva Mac se sienta mucho más lenta y antigua de lo que es.

36GB de RAM pueden parecer mucho, pero consideremos el costo. Apple cobra $200 por 8GB de RAM, por lo que maximizar la memoria (24GB) en una MacBook Air o iMac costará $400. No son precisamente precios baratos, pero recuerda, no puedes simplemente comprar RAM barata en Amazon y agregarla a tu máquina más tarde. Y dentro de uno o dos años, el dinero extra que gastes garantizará que tu Mac no se sienta tan antigua como lo es.

Enfrentémoslo, la mayoría de las personas se preocupan más por el color de su nuevo MacBook que por la cantidad de memoria que tiene. Y los precios más bajos y las gangas están en esos modelos, por lo que las máquinas con 8GB de RAM son los mejores regalos. Pero si acabas de recibir una, deberías intentar devolverla y obtener algo con más RAM. Si la persona que te la compró realmente te ama, lo entenderá.