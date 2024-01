“If you owned an iPhone 7, Apple may be sending you some money”Si fuiste dueño de un iPhone 7, es posible que Apple te esté enviando dinero.

El iPhone 7 es conocido como el primer iPhone en venir sin un conector de audio. Ahora también es conocido por pagar dinero en efectivo a sus usuarios en los Estados Unidos. Apple ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva, acordando un fondo de $35 millones para ser pagado a los dueños del iPhone 7.

La demanda (Tabak, et al. v. Apple Inc., Caso No. 4:19-cv-02455; Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California) alegó que el iPhone 7 y 7 Plus tenían problemas con su chip IC de audio, lo que causó problemas de audio. Como parte del acuerdo, Apple niega cualquier mala conducta o que los teléfonos tuvieran tales problemas.

Según el sitio web del acuerdo, los propietarios del iPhone 7 que tengan derecho a un pago deben ser parte de la “Clase del Acuerdo”, lo que significa que usted presentó una queja a Apple sobre el audio del iPhone 7, o pagó a Apple por un reemplazo o reparación cubiertos por el acuerdo. Puede consultar un FAQ para ver si califica.

Si pagó a Apple por un reemplazo o reparación, recibirá al menos $50 o hasta $349. Si presentó una queja a Apple pero no pagó a Apple por un reemplazo o reparación, podría obtener $125.

Se están enviando correos electrónicos y tarjetas postales a aquellos que califican para el pago. Una respuesta es necesaria antes del 3 de junio de 2024, si desea recibir el pago, que se distribuirá por cheque electrónico, transferencia ACH o cheque físico. Se debe proporcionar una dirección de correo electrónico, información bancaria o dirección postal para la distribución del pago. Cualquier persona que haya recibido un aviso puede enviar su información en el sitio web de pago seleccionado para el acuerdo.

Este acuerdo llega más de tres años después de una demanda colectiva que involucró la desaceleración del iPhone 7, así como del iPhone 6 y el iPhone SE (1ª gen). Esa demanda resultó en Apple creando un fondo de acuerdo de $500 millones que pagó $25 a cada propietario de los iPhones involucrados.