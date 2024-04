IBM anuncia resultados mixtos en el primer trimestre, adquisición de HashiCorp; acciones caen según

IBM (NYSE: IBM) publica resultados mixtos en el primer trimestre de 2024, anuncia acuerdo de adquisición de HashiCorp (NASDAQ: HCP); las acciones bajan

IBM ha reportado ganancias que superaron las expectativas de los analistas para el primer trimestre fiscal de 2024 y anunció que ha llegado a un acuerdo para adquirir HashiCorp por $6.4 mil millones.

Las acciones cayeron más del 5% en las operaciones posteriores al cierre.

La empresa reportó ganancias por acción (EPS) de $1.68, superando las estimaciones de consenso de $1.58. Sin embargo, los ingresos de la empresa para el trimestre estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas en $14.46 mil millones, sin cumplir con la proyección de consenso de $14.51 mil millones.

Para todo el año 2024, IBM anticipa un crecimiento constante de los ingresos en moneda constante en línea con su modelo de crecimiento de dígitos medios.

A pesar de esto, la empresa advirtió que las fluctuaciones de divisas podrían impactar negativamente el crecimiento de los ingresos en aproximadamente 1.5 a 2 puntos porcentuales.

El gigante tecnológico también mantuvo su proyección de generar alrededor de $12 mil millones en flujo de efectivo libre para el año.

Además, IBM anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar HashiCorp Inc., líder en automatización de infraestructura multi-cloud, por $35 por acción en efectivo. Esta adquisición, valuada en un valor de empresa de $6.4 mil millones netos de efectivo, será financiada utilizando el efectivo disponible de IBM.

Se espera que la adquisición se finalice para finales de 2024.

“Los clientes empresariales están lidiando con una expansión sin precedentes en la infraestructura y las aplicaciones en nubes públicas y privadas, así como en entornos locales. La emoción mundial en torno a la inteligencia artificial generativa ha exacerbado estos desafíos y los directores de información y desarrolladores se enfrentan a una complejidad dramática en sus estrategias tecnológicas”, dijo Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM.

“HashiCorp tiene un historial probado de permitir a los clientes manejar la complejidad de la infraestructura y la dispersión de aplicaciones actuales. La combinación del portafolio y la experiencia de IBM con las capacidades y el talento de HashiCorp creará una plataforma de nube híbrida integral diseñada para la era de la inteligencia artificial.”