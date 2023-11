– Hoy en la historia de Apple: Una llamada telefónica siembra las semillas de Mac OS X

November 25, 1996: Un gerente de nivel medio en NeXT contacta a Apple sobre la posibilidad de que Cupertino tenga licencia del sistema operativo OpenStep de NeXT.

La comunicación de Garrett L. Rice con Ellen Hancock, directora de tecnología de Apple, es el primer paso formal en un largo proceso. Esto finalmente lleva a Apple a comprar NeXT, la creación de Mac OS X y la vuelta de Steve Jobs a la empresa que co-fundó.

El fracaso de Mac OS Copland lleva a Apple a considerar NeXT OpenStep

La decisión de Apple de considerar la licencia de NeXT comenzó con el fracaso del proyecto Copland de Apple. Ese sistema operativo de próxima generación nunca llegó más allá de una versión beta lanzada a alrededor de 50 desarrolladores de Mac.

Para 1996, Apple estaba perdiendo dinero a manos llenas. La compañía necesitaba desesperadamente algo que le permitiera competir con el dominante sistema operativo Windows 95 de Microsoft. Era evidente que licenciar Mac OS a fabricantes de terceros no iba a ser el dinero mágico que Apple había esperado.

El CEO de Apple, Gil Amelio, dijo a los seguidores de Mac que la compañía presentaría su nueva estrategia de sistema operativo en la Macworld Expo en enero de 1997. Sin embargo, dentro de Apple estaba claro que esto era más una cuestión de ganar tiempo que de terminar los puntos más finos de una estrategia existente que estaba lista para el consumo público.

Una opción que Apple tenía sobre la mesa era comprar el sistema operativo BeOS desarrollado por el carismático ex ejecutivo de Mac, Jean-Louis Gassée. BeOS debutó en octubre de 1995 en la rápida (y ahora muy solicitada) computadora BeBox. El primer sistema operativo moderno escrito en C++, BeOS presumió de impresionantes capacidades multimedia. Las características incluían multiprocesamiento simétrico, multitarea preemptiva, multiproceso ubicuo y un sistema de archivos de diario personalizado de 64 bits conocido como BFS.

En ese momento, mucha gente pensó que sería un buen ajuste para Apple. Si nada más, BeOS compartía la filosofía de diseño claro y despejado que caracterizaba a Mac OS.

Según los informes, Gassée intentó hacer un trato duro con Apple, con los inversores de Be pidiendo $200 millones. Apple no pagaría más de $125 millones. (“Gracias a Dios [Apple no compró BeOS] porque odiaba la administración de Apple”, dijo Gassée más tarde).

Los otros opción realista que tenía Apple era NeXT. La compañía había sido el enfoque principal de Jobs en su tiempo fuera de Apple (aunque su otra compañía, Pixar, lo convirtió en multimillonario). NeXT estuvo a la vanguardia de su tiempo tanto en software como en hardware. Pero la compañía nunca cumplió del todo su potencial.

Después de abandonar su negocio de hardware en 1993, en 1996 NeXT se enfocó completamente en el software. OpenStep era una versión de código abierto del sistema operativo NeXTSTEP de NeXT. El sistema operativo multitarea y orientado a objetos se basaba en Unix, que más tarde se convirtió en la base de Mac OS X y, posteriormente, macOS.

Para noviembre de 1996, Jobs volvía a hablar con Amelio. Jobs le aconsejó al CEO de Apple que Be no era la elección correcta para la compañía. La llamada telefónica del 25 de noviembre de Rice de NeXT presentó la opción que Jobs seguramente quería todo el tiempo: que Apple adquiriera los derechos para poner una versión de OpenStep en las Mac.

A principios de diciembre, Jobs visitó la sede de Apple por primera vez desde su despido. Un acuerdo traería tanto a NeXT como a Jobs a bordo, ​​la mejor decisión que Apple tomó en años.