Houthis atacan destructor estadounidense en el Mar Rojo: Israel-Hamas Guerra Actualizaciones en Vivo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, adoptó un tono desafiante en el marcando 100 días de guerra contra Hamas en Gaza, prometiendo seguir luchando a pesar de la creciente incertidumbre sobre el resultado, la alarma internacional por la creciente pérdida de vidas en el enclave y los temores de una conflagración regional más amplia.

Su promesa de seguir hasta la “victoria total” llegó incluso cuando Israel esperaba una decisión de la corte internacional más importante del mundo sobre una posible medida cautelar contra la ofensiva militar devastadora de Israel en Gaza. Desde que comenzó la guerra, el ejército israelí ha matado a más de 23,000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, según funcionarios de salud de Gaza, y ha desplazado a la mayoría de la población del enclave.

Se advirtió que el conflicto sería largo y las declaraciones del Sr. Netanyahu y los comentarios del ejército israelí durante el fin de semana expusieron una creciente disonancia entre la percepción doméstica del momento y los objetivos de la guerra, y la impaciencia internacional cada vez mayor frente a una crisis humanitaria más profunda en Gaza.

Los líderes de Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, han instado a Israel a reducir su campaña, mientras que muchos otros países han pedido un alto el fuego inmediato.

“Estamos continuando la guerra hasta el final, hasta la victoria total, hasta que alcancemos todos nuestros objetivos”, declaró el Sr. Netanyahu en una conferencia de prensa televisada el sábado por la noche, diciendo que “eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros secuestrados y asegurarse de que Gaza nunca más constituya una amenaza para Israel” eran los objetivos.

“Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más”, añadió. La Haya es donde la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas está escuchando acusaciones presentadas por Sudáfrica de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.

Los jueces de la corte escucharon dos días de audiencias la semana pasada y ahora decidirán si pedir a Israel que adopte medidas provisionales, como detener los combates, mientras evalúa el mérito de la reclamación de genocidio. No se ha fijado fecha para el anuncio de esa decisión y, en cualquier caso, la corte tiene pocos medios para hacer cumplir sus fallos

El Sr. Netanyahu al mismo tiempo invocó a Irán y sus proxies, incluyendo al Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen, cuyas acciones militares en solidaridad, dicen, con los palestinos en Gaza han planteado el espectro de un conflicto más amplio.

Liderados por Estados Unidos, los ataques aéreos del sábado y el viernes en sitios en Yemen controlados por la milicia hutí, en respuesta a más de dos docenas de ataques hutíes contra barcos comerciales en el Mar Rojo desde noviembre. Sin embargo, los hutíes retuvieron gran parte de su capacidad para disparar misiles y drones, según funcionarios de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano continuaron durante el fin de semana.

Un misil antitanque lanzado desde Líbano el domingo impactó en una casa en el norte de Israel, matando a un agricultor y a su madre, según informes iniciales. El ejército de Israel dijo que sus aviones de combate atacaron objetivos de Hezbollah en Líbano, y que sus fuerzas se enfrentaron a tiros durante la noche con hombres armados que cruzaron a territorio controlado por Israel desde Líbano. Murieron tres hombres armados y cinco soldados resultaron heridos, dijo el ejército.

Manifestantes hutíes en Saná, Yemen, el domingo contra los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos a sitios militares hutíes.

Decenas de miles de israelíes han sido evacuados de las zonas fronterizas del norte del país, e Israel ha advertido que recurrirá a la acción militar si los esfuerzos diplomáticos para permitir su regreso seguro a casa no dan fruto. Miles de civiles libaneses también han huido de la zona fronteriza.

El domingo, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, adoptó un tono desafiante. “Después de 99 días”, dijo, “estamos listos para la guerra. No le tememos.”

Por ahora, los líderes israelíes dicen que se centran en Gaza.

Si bien el Sr. Netanyahu reconoció el domingo que la guerra “aún llevará muchos meses”, sus declaraciones de la noche anterior parecieron estar tan centradas en elevar la moral doméstica como en contrarrestar la crítica internacional a la campaña militar.

Ante los escépticos que han calificado el objetivo del gobierno israelí de destruir a Hamas, el grupo armado que ha controlado Gaza durante 16 años, como irreal, dijo: “Es posible, es necesario y lo haremos”.

A medida que aumentaba el número de muertos en Gaza, aumentaban también las llamadas internacionales a un alto el fuego. Los combates han desplazado a la mayor parte de la población del enclave de 2.2 millones de personas y las Naciones Unidas han advertido que la mitad de la población está en riesgo de morir de hambre.

“La masiva muerte, destrucción, desplazamiento, hambre, pérdida y dolor de los últimos 100 días están manchando nuestra humanidad compartida”, dijo en un comunicado Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU responsable de los refugiados palestinos.

Rajab al-Sindawi, un hombre de 48 años de la ciudad de Gaza, dijo que él, su esposa y sus siete hijos se estaban refugiando en una tienda de nylon en una acera en el barrio de Tel al-Sultan de Rafah, y luchaban por mantenerse calientes por la noche porque sólo tenían algunas mantas.

“Nada es justo en Gaza”, dijo el Sr. Sindawi en un mensaje de texto. “A mi familia le faltan las cosas básicas que uno necesita en la vida”.

El Sr. Sindawi y su familia llegaron a Rafah a principios de enero después de semanas de cruzar Gaza en busca de seguridad.

Los líderes de Israel han seguido hablando sobre lo que sucede a continuación en términos militares opacos que a veces han aumentado la fricción con sus críticos y aliados por igual.

Reflejando una de esas posibles áreas de tensión, Israel está bajo presión para revocar sus órdenes de evacuación en Gaza. Pero el Sr. Netanyahu dijo que los palestinos desplazados del norte de Gaza no podrían regresar a casa en el corto plazo, porque no sería seguro para ellos. Aunque el ejército israelí dijo que está reduciendo sus operaciones en el norte, sus fuerzas siguen enfrentándose a combatientes de Hamas allí.

Gabi Siboni, un coronel israelí de la reserva que es miembro del Jerusalem Institute for Strategy and Security, dijo que sería “ilógico” permitir que los gazatíes desplazados se muden al norte. Las tropas israelíes todavía están trabajando para destruir los túneles subterráneos de Hamas, y el Coronel Siboni dijo que hacer explotar los túneles planteaba el riesgo de que se derrumbaran edificios a lo largo del recorrido. Los combatientes de Hamas también podrían intentar mezclarse con la población civil que regresa, añadió, y “entonces volvemos al punto de partida.”

A pesar de la muerte y la destrucción generalizada en Gaza, Fuad Khuffash, un analista cercano a Hamas, insistió en que el grupo armado estaba ganando la guerra.

“Hamas sigue disparando cohetes, sigue enfrentando y matando soldados, y sigue destruyendo tanques”, dijo el Sr. Khuffash, quien está basado en Nablus, en Cisjordania.

Con respecto al costo para la población de Gaza, el Sr. Khuffash dijo que “cualquiera en el mundo que quiera liberar a su país debe hacer un sacrificio”.

Y “en cuanto a Israel”, dijo, “no ha logrado ninguno de sus objetivos: no ha acabado con Hamas, no ha quitado las armas a Hamas, no ha matado a los principales líderes de Hamas en Gaza y no ha traído de vuelta a los prisioneros israelíes. En términos militares y políticos, Hamas ha logrado una victoria.”

En una declaración televisada el sábado por la noche, el jefe de Estado Mayor del ejército israelí dijo que se habían aprobado planes para continuar el combate y aumentar la presión sobre Hamas, lo que llevaría al desmantelamiento del grupo y a la vuelta de los rehenes que fueron tomados en el asalto del 7 de octubre a Israel.

“Estos objetivos son complejos de lograr y llevarán mucho tiempo”, dijo el jefe de Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, instando a la paciencia.

De las 240 personas secuestradas de Israel a Gaza el 7 de octubre, más de 130 permanecen en el enclave, según funcionarios israelíes, aunque no se cree que todos estén vivos.

Decenas de miles de israelíes asistieron a una manifestación en Tel Aviv el sábado por la noche en apoyo de los rehenes que están en Gaza. Crédito…Marco Longari/Agence France-Presse – Getty ImagesEn Israel, la preocupación pública por los rehenes ha aumentado con el paso de los días.

El domingo, día laborable en Israel, una parada de 100 minutos en el trabajo en solidaridad con los rehenes fue observada por universidades, muchas empresas, consejos locales y organismos públicos.

Decenas de miles de israelíes también asistieron a una manifestación en Tel Aviv el sábado por la noche en apoyo de los rehenes y sus familias.