La mayoría de las empresas ucranianas creen que la guerra terminará para el 2025, mantienen su perspectiva de ingresos.

El cuarenta por ciento de la comunidad empresarial ucraniana cree que la guerra en Ucrania es probable que termine en 2025, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Americana en Ucrania (AmCham), que fue publicada el 14 de diciembre.

Otro 24% espera que la guerra termine en 2024, y el 17% espera que termine en aproximadamente cinco años.

“Las empresas siguen operando en Ucrania, pagando impuestos, creando empleos y manteniendo la economía de Ucrania en funcionamiento”, dice el informe.

También puedes leer: Ucrania impulsa el crecimiento empresarial: $139M inyectados en el programa de crecimiento laboral eRobota para pequeñas empresas

El setenta y cuatro por ciento de las empresas miembro de AmCham lograron alcanzar los resultados financieros planificados en 2023 (el 27% los superó). El veinticuatro por ciento no logró alcanzar los resultados financieros planificados.

Los representantes comerciales también dieron un pronóstico para 2024 en términos de ingresos, número de empleados e inversiones de sus empresas.

El cuarenta y seis por ciento de las empresas miembro de AmCham esperan un crecimiento de los ingresos, el 41% cree que los ingresos no cambiarán y el 13% prevé una disminución.

También puedes leer: El optimismo de las empresas ucranianas crece con la compra de camiones

El cincuenta y cinco por ciento de los encuestados indican que el número de empleados en sus empresas permanecerá sin cambios, el 33% indica que sus empresas aumentarán el número de empleados, y el 12% espera recortes de empleo.

El cincuenta y cuatro por ciento de las empresas miembro dijo que sus inversiones permanecerán sin cambios. El treinta y siete por ciento de las empresas prevén un aumento de las inversiones, mientras que el 9% espera una disminución.

La comunidad empresarial también nombró los tres pasos más importantes que el gobierno ucraniano debería tomar para ayudar significativamente a las empresas en el terreno:

— fortalecer la seguridad nacional y la defensa y desminar el territorio ucraniano (24%);

— implementar una reforma judicial real y efectiva (23%); y

— asegurar la seguridad de la cadena de suministro resolviendo la situación logística en las fronteras y el transporte marítimo (20%).

También puedes leer: El líder ucraniano presenta argumentos empresariales para el apoyo de EE. UU., destaca el impulso industrial de la ayuda

Otros pasos incluyen la flexibilización de las restricciones de divisas en la repatriación de dividendos y/o pagos de intereses sobre préstamos externos, garantizar la previsibilidad y la estabilidad de la legislación fiscal, así como un procedimiento de reserva de personal claro y transparente, y ampliar la cobertura del seguro para riesgos políticos.

La encuesta involucró a 108 CEO y altos directivos de empresas miembro de AmCham y se realizó en la primera mitad de diciembre de 2023.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en Patrocinador!

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine