Honda Ofrece Actualización Inalámbrica de Apple CarPlay Para Accords 2018-2022

Honda recently announced that owners of 2018-2022 Accord models in the U.S. are now eligible for a wireless Apple CarPlay upgrade option for a fee.

The update can be completed at any Honda dealership in the U.S. for a suggested price of $112, plus a labor fee, according to the announcement. Eligible customers can book a service appointment on their local Honda dealership’s website.

Approximately 631,000 Accords with wired-only CarPlay are eligible for the upgrade, said Honda.

“Enhancing the ownership experience and market value of Honda vehicles already in use is a key strategy in pursuit of our goal to have zero environmental impact by 2050,” said Honda’s sustainability vice president Jay Joseph.

The upgrade also adds wireless Android Auto.

Historias populares

Apple lanzará iOS 17.4 en marzo con estas nuevas funciones y cambios

El mes pasado, Apple confirmó que lanzará iOS 17.4 en marzo, y la actualización incluye varias funciones y cambios nuevos para el iPhone. Las nuevas características clave en iOS 17.4 incluyen cambios importantes en la App Store en la UE, transcripciones de podcasts de Apple, SharePlay para el HomePod y nuevos emojis. La actualización también incluye preparativos para el lanzamiento de CarPlay de próxima generación más adelante este año. Pres…

CarPlay de próxima generación de Apple incluirá estas 8 nuevas aplicaciones

Apple actualizó recientemente su sitio web para confirmar que los primeros modelos de vehículos de EE. UU. con soporte CarPlay de próxima generación debutarán en 2024. La primera versión beta de iOS 17.4 hace referencia a ocho nuevas aplicaciones de CarPlay: Auto Settings: Esta aplicación le permitirá administrar iPhones emparejados y ajustar la configuración del vehículo. Car Camera: Esta aplicación mostrará la alimentación de la cámara de vista trasera del vehículo. Charge: Para vehículos eléctricos, …

iFixit comparte el desmontaje del Apple Vision Pro

El conocido sitio web de reparación iFixit compartió hoy un desmontaje escrito y un desmontaje de video del Apple Vision Pro, ofreciendo una mirada al interior del auricular de realidad mixta. El desmontaje del Vision Pro de iFixit revela varios componentes internos, incluida una serie de cámaras y sensores, ventiladores, motores de lentes y más. No sorprende que parezca que abrir y reparar el auricular será …

iOS 18 potencialmente la actualización de software “más grande” en la historia del iPhone

Apple tiene grandes planes para iOS 18, según Mark Gurman de Bloomberg. En la sección de preguntas y respuestas solo para suscriptores de su boletín Power On hoy, Gurman dijo que iOS 18 tiene el potencial de ser la actualización de software “más grande” de la historia del iPhone. “Me dicen que el nuevo sistema operativo se ve dentro de la compañía como una de las actualizaciones más grandes de iOS, si no la más grande, en la historia de la empresa”, …

Apple podría lanzar un dispositivo plegable tan pronto como en 2026 que podría reemplazar finalmente al iPad Mini

Apple está considerando lanzar su primer dispositivo plegable en los próximos años en forma de un dispositivo de 7 a 8 pulgadas que finalmente podría reemplazar al iPad mini de 8.3 pulgadas. Esa es la última afirmación que ha salido del medio coreano The Elec. Según el informe, Apple está revisando un marco de tiempo de lanzamiento para el dispositivo entre 2026 y 2027. Sin embargo, Apple también está desarrollando activamente un iPad mini OLED, así que …