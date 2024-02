Cómo liberar la RAM en una Mac: consejos para liberar memoria.

¿Tu Mac se está ejecutando lentamente? ¿Se ha colgado una aplicación? ¿Viste un mensaje que decía “Tu sistema se ha quedado sin memoria de la aplicación” o la temida bola de playa girando? Todo esto puede ser señal de que tu memoria (también conocida como RAM o Memoria Unificada) se está utilizando al máximo. Sigue leyendo para descubrir cómo liberar la RAM en tu Mac y varios consejos útiles para ayudarte a limpiar u optimizar la memoria de tu Mac, incluyendo qué hacer si la RAM de tu Mac siempre está llena. ¿Qué es la RAM? Primero, un breve resumen. La RAM significa Memoria de Acceso Aleatorio y proporciona almacenamiento para tareas y procesos en curso. La diferencia entre la RAM y el resto del almacenamiento en tu Mac es que es más rápida, por lo tanto, tu Mac está diseñada para mantener ciertas cosas en la RAM para acelerar las cosas. Desde la introducción del chip M1 y subsiguiente silicio de Apple en las Mac, Apple se ha referido a la RAM como Memoria Unificada. La Memoria Unificada se comparte entre la CPU y la GPU y puede ser desviada a donde sea necesario. Las Mac se envían con un mínimo de 8GB de Memoria Unificada, pero puedes comprar Mac con más. 8GB de RAM debería ser suficiente si no ejecutas aplicaciones y juegos muy exigentes de memoria, pero incluso el usuario más promedio puede encontrarse con problemas de RAM debido a procesos que consumen mucha memoria asociados con páginas web y aplicaciones mal diseñadas. Tenemos un artículo separado sobre cómo saber cuánta RAM tienes en tu Mac si no estás seguro de cuánto tienes disponible. Debes asegurarte de obtener suficiente memoria cuando compres tu Mac porque la Memoria Unificada no se puede actualizar más tarde. Recomendamos que obtengas la máxima cantidad de RAM que puedas pagar cuando compres un Mac nuevo, puedes hacerlo como una opción de pedido personalizado en el punto de compra. Puedes optar por cualquier cosa desde 16GB de RAM hasta 192GB en la Mac Pro. Si tu Mac no tiene suficiente memoria para tus necesidades, probablemente necesites usar una aplicación limpiadora, opciones de las cuales discutiremos a continuación. ¿Cuánta RAM necesito? Debido a que está montada en el chip junto a la CPU y la GPU, la Memoria Unificada de Apple es superior a la RAM estándar porque es accesible instantáneamente. Esto debería significar que 8GB de RAM en una Mac M1 no es lo mismo que 8GB de RAM en una Mac con Intel. De hecho, el vicepresidente de marketing de productos de Apple a nivel mundial, Bob Borchers, ha afirmado “8GB en un MacBook Pro M3 probablemente es análogo a 16GB en otros sistemas. Simplemente podemos usarlo de manera mucho más eficiente”. Sin embargo, en nuestra experiencia, 8GB sigue siendo probablemente demasiado bajo para la mayoría de las personas. Incluso si no estás utilizando aplicaciones de alta gama, Safari y Photoshop pueden utilizar varios gigabytes de RAM. Recomendamos que obtengas la máxima cantidad de RAM que puedas pagar cuando compres un Mac nuevo. Aunque 8GB de Memoria Unificada debería ser suficiente para un uso normal, puede que valga la pena invertir en las opciones de 16GB o 18GB de RAM. ¿No tener suficiente RAM está ralentizando mi Mac? Si tu Mac está utilizando la mayor parte de la RAM disponible, es posible que experimentes problemas como: Problemas de rendimiento Bola de playa girando Mensaje ‘Tu sistema se ha quedado sin memoria de la aplicación’ Retardo al escribir Aplicaciones no responden y se congelan o se bloquean Tardanza en cargar aplicaciones o páginas web Si estás experimentando estos problemas, es posible que estés pensando que necesitas más RAM en tu Mac. Si tienes una Mac antigua y es posible actualizar la RAM, esta podría ser la solución que necesitas, pero sospechamos que la RAM en la mayoría de las Mac de nuestros lectores en realidad no se puede actualizar. Como dijimos anteriormente, si tu Mac tiene un procesador de la serie M, no hay forma de actualizar la Memoria Unificada. Sin embargo, incluso si es posible agregar más RAM a tu Mac, podría haber una solución mucho más simple, por lo que te sugerimos que pruebes algunos de los consejos a continuación antes de salir corriendo y comprar más RAM. Si quieres más RAM y puedes agregar más RAM a tu Mac, entonces lee Cómo actualizar la RAM en una Mac. ¿Cómo liberar RAM en una Mac? ¿Cómo puedes abordar el problema de la RAM en tu Mac si instalar más RAM no es una opción, o si deseas intentar solucionar el problema primero? Una opción es usar una aplicación para limpiar la RAM de tu Mac (o Memoria Unificada). Discutimos varias de estas opciones hacia el final de este artículo. Si prefieres saltar a esa sección, haz clic aquí: Mejores aplicaciones para limpiar la RAM de Mac. Sin embargo, antes de instalar más RAM o recurrir a descargar una aplicación, hay varias cosas que puedes hacer que podrían liberar tu RAM y solucionar los problemas de memoria de tu Mac. Paso 1. Reinicia tu Mac Reiniciar tu ordenador es la forma más sencilla de liberar la RAM. ¡Hay una razón por la que el departamento de TI siempre te dice que “apágalo y enciéndelo de nuevo!” La mayoría de las veces eso resolverá tu problema. (Consulta: ¿Debo apagar mi Mac todas las noches?) Cuando tu Mac se reinicie, vaciará la RAM y cualquier caché de disco, por lo que cuando se inicie de nuevo deberías notar que las cosas funcionan más suavemente. Sin embargo, reiniciar tu Mac puede que no sea conveniente. Tal vez tu sistema se ha colgado y temes perder información no guardada, tal vez la idea de cerrar y abrir una cantidad de aplicaciones no te llame la atención, o quizás estés en medio de algo que no quieres interrumpir (incluso si es el proceso que está consumiendo toda la RAM). Si no quieres reiniciar tu Mac, ¿qué puedes hacer para liberar RAM? Sigue leyendo… Paso 2. Actualiza macOS Esto también puede no ser algo que quieras hacer si tu Mac se ha colgado y estás en medio de algo, pero es una buena opción para intentar porque es posible que tu problema esté relacionado con un problema conocido con macOS. Por eso siempre vale la pena comprobar si estás ejecutando la versión más actualizada de macOS y actualizarla si es necesario. Consulta: ¿Cuál es la última versión de macOS? Apple emite actualizaciones con regularidad que incluyen correcciones de errores y que podrían solucionar tu problema. Explicamos cómo actualizar el software del sistema operativo en tu Mac por separado. Paso 3. Revisar el Monitor de Actividad Nuestra primera opción cuando nuestra Mac se ralentiza o una aplicación se congela es revisar el Monitor de Actividad. El Monitor de Actividad es una aplicación que viene con tu Mac. Puedes encontrarlo en Utilidades, o simplemente comienza a escribir Monitor de Actividad en Spotlight (presiona Comando + Espacio para abrir una ventana de Spotlight). El Monitor de Actividad te mostrará cuánta memoria se está utilizando y te ayudará a identificar si una aplicación en particular está consumiendo más recursos de lo debido. Puedes ver cómo se está utilizando tu memoria en la ventana del Monitor de Actividad. Verás detalles sobre cada proceso y aplicación, como la cantidad de memoria, cuántos hilos, y así sucesivamente. También puedes ver columnas adicionales como Impacto en la Energía (útil si estás usando la batería) haciendo clic derecho en uno de los encabezados de las columnas. Selecciona la pestaña Memoria para ver detalles sobre cuánta memoria está ocupando cada proceso, un gráfico que muestra la Presión de Memoria y datos sobre Memoria Física, Memoria Utilizada, Archivos en Caché y Memoria de Intercambio Utilizada. Junto a eso, hay una sección para Memoria de Aplicaciones, Memoria de Cableado y Comprimida. En cuanto a qué significa todo eso: la Memoria de Aplicaciones es lo que realmente están utilizando las aplicaciones y procesos. La memoria de cableado es la que ha sido reservada para aplicaciones y no se puede liberar. La Comprimida es memoria inactiva que no puede ser utilizada por otras aplicaciones. Todo eso se sumará a la figura de Memoria Utilizada. La cifra de Archivos en Caché representa la memoria no asignada que está disponible para ti. (Si te preguntas qué es la Memoria de Intercambio Utilizada, es la memoria que está utilizando macOS, por lo que ya está contabilizada en el cálculo de Memoria Utilizada). En la sección de Presión de Memoria, verás un gráfico que ofrece una visión general de cuánta presión está soportando tu sistema…¡