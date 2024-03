Hombres en la vanguardia, mujeres descienden a las minas de Ucrania

A pesar de que Anya Karkachova creció en el corazón de la zona industrial del este de Ucrania, marcada por las minas de carbón y sus chimeneas humeantes, nunca imaginó que terminaría trabajando bajo tierra.

Pero a sus 31 años, es una de las cientos de mujeres ucranianas que han asumido nuevos roles bajo la superficie del país devastado por la guerra, mientras los hombres combaten a las fuerzas rusas en el frente.

“Por supuesto que es difícil. El aire no es como en las montañas, ¿verdad?” Karkachova le dijo a AFP en una mina a 400 metros debajo de la región de Dnipropetrovsk en el este de Ucrania.

“Pero debido a la escasez de hombres y a la situación que tenemos en Ucrania, necesitamos ayudar de alguna manera”, agregó.

Ucrania introdujo cambios históricos en sus leyes laborales semanas después de la invasión rusa para permitir que las mujeres desempeñen trabajos anteriormente restringidos a los hombres.

Señalan cambios sociales drásticos en el país provocados por la guerra, que ha visto a decenas de miles de mujeres unirse a las fuerzas armadas y asumir trabajos que solían ser exclusivos de los hombres, mientras Kyiv lucha por mantener a flote su economía en crisis.

Karkachova huyó a Dnipropetrovsk desde la región minera oriental de Lugansk, ahora ocupada por Rusia, y su exesposo se encuentra entre aquellos que luchan en el frente.

El traslado con sus hijos de un territorio industrial a otro se sintió natural y la perspectiva de trabajar en una mina no le resultó del todo ajena.

– ‘Era una rareza’ –

“Así que fui a probar a trabajar. En la vida tienes que intentarlo todo. Me gusta.”

DTEK, la empresa energética ucraniana que opera la instalación donde Karkachova ha estado trabajando durante un año, solicitó que no se revele su ubicación por razones de seguridad.

Inna Kobozeva, jefa de recursos humanos en la mina, le dijo a AFP que de un total de alrededor de 2,800 empleados, unos 600 estaban combatiendo en el frente.

Señaló que más de dos docenas de empleados han muerto en enfrentamientos con las fuerzas rusas desde 2014, cuando separatistas respaldados por el Kremlin se apoderaron de grandes áreas del este de Ucrania.

Al menos 183 mujeres desde la guerra han comenzado a trabajar bajo tierra en esta instalación en particular.

Se encuentran entre alrededor de 500 en un grupo más amplio de instalaciones mineras de DTEK en la región, que conforman aproximadamente el 15 por ciento del personal, según un oficial de prensa.

Pero no todos recibieron con agrado a las mujeres bajo tierra, especialmente los hombres, cuando asumieron los roles.

“Al principio, eran pesimistas. Ni siquiera podían creerlo. Pero después cambiaron de opinión”, dijo Kobozeva, la jefa de recursos humanos.

“Era una rareza”, dijo Dmitry, un operador de 33 años de la red de transporte bajo tierra de la mina.

– Trabajo ‘indispensable’ –

Pero cuando uno de sus colegas que fue desplegado al frente fue reemplazado por una de las nuevas reclutas femeninas, su escepticismo desapareció.

“Ella trabaja tan bien como los chicos. Hay muchos chicos faltando. Sí. Su ayuda es indispensable”, dijo.

Incluso antes de la guerra, el ministerio de economía de Ucrania dijo que había escasez de mano de obra, un problema exacerbado por la huida de unos seis millones de ucranianos del país debido al conflicto.

A eso se suma que el ejército ha dicho que espera movilizar a unos 500,000 hombres para recuperar territorios capturados por Rusia.

“No hemos dejado de reclutar. No diría que la situación es crítica, pero tenemos escasez de personal”, dijo Kobozeva.

Varias de las mujeres entrevistadas por AFP expresaron la esperanza de que los hombres que están luchando en el frente regresen después de la guerra y retomen sus antiguos trabajos.

“Fuimos a trabajar para ayudar a nuestros esposos. Ellos regresarán y ocuparán sus lugares de nuevo”, dijo Tetiana Tarasova, una operadora de máquinas de 36 años cuyo compañero está combatiendo en la región de Donetsk.

Victoria, de 33 años, quien también trabaja en la red de transporte subterráneo de la mina, dijo que era importante que las mujeres ayudaran en un momento de crisis nacional, pero en última instancia, el trabajo subterráneo es “un trabajo de hombres”.

“Entiendo que nuestras mujeres son fuertes y pueden manejar cualquier cosa”, dijo, pero fueron las circunstancias de la guerra las que la llevaron a asumir el trabajo bajo tierra.

“Probablemente no habría aceptado hacerlo si el momento no me hubiera obligado”.

