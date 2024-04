Hienas y jabalíes aparecen en el nuevo remix de David Bowie.

Los músicos han incorporado durante mucho tiempo los sonidos de la naturaleza en su música. Piense en el canto de pájaros en “Blackbird” de The Beatles, o la lluvia cayendo en “Riders on the Storm” de The Doors.

Bueno, ahora un nuevo proyecto verá a la naturaleza beneficiarse de esto.

A partir del jueves, los artistas que muestreen la naturaleza dividirán automáticamente sus ganancias con causas ambientales a través de un proyecto llamado Sounds Right, patrocinado por la ONU.

Artistas como Ellie Goulding, Aurora y London Grammar se encuentran entre aquellos que colaboran con la naturaleza, mientras que una canción del fallecido David Bowie ha sido remezclada para incluir los sonidos de aves, abejas y otros animales.