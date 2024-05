Trabajadores canadienses de Airbus A220 aprueban acuerdo, evitando temores de cierre patronal.

Por Allison Lampert

MONTREAL (Reuters) – Los trabajadores de ensamblaje del jet Airbus A220 de Canadá aprobaron un contrato de cinco años con más de tres cuartas partes de los votos a favor, informó su sindicato tarde el miércoles, poniendo fin a los temores de un cierre patronal en la planta del fabricante de aviones en el área de Montreal.

La aprobación del acuerdo se produjo después de que los aproximadamente 1.300 trabajadores del A220 del área de Montreal representados por el sindicato de la Asociación Internacional de Trabajadores de la Industria Aeroespacial (IAM) habían aceptado la conciliación tras el rechazo de dos ofertas anteriores y un acuerdo tentativo con líderes sindicales que fue rechazado por los miembros.

Los trabajadores, cuyo último contrato finalizó en diciembre de 2023, recibirán un aumento salarial del 23% en cinco años, mejoras en el acceso al seguro de grupo y un aumento en las primas de tarde que fomentarían el trabajo en turnos posteriores.

El sindicato también había intentado lograr avances en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, con algunos trabajadores presionando sin éxito para una semana laboral de cuatro días para los empleados del turno de la tarde.

El acuerdo evitó una interrupción laboral que podría haber llevado a retrasos en las entregas a las aerolíneas. Un conciliador del ministerio del trabajo de la provincia de Quebec había señalado que Airbus “ejercería su derecho a un cierre patronal el 2 de mayo” si no se alcanzaba un contrato para esa fecha.

La unidad canadiense del fabricante europeo está tratando de aumentar la producción y controlar los costos en el jet de cuerpo estrecho con pérdidas, que es más pequeño que el Airbus A320neo y el Boeing 737 MAX.

Airbus dijo que el acuerdo facilitaría un mejor equilibrio entre los turnos y la transferencia de conocimientos entre empleados más experimentados que generalmente trabajan durante el día y aquellos que tienen menos antigüedad y a menudo trabajan en turnos posteriores.

“Esta condición es esencial ya que la tasa de producción del A220 está aumentando”, dijo Airbus en un comunicado.

Los sindicatos han aprovechado recientemente los mercados laborales ajustados y la alta inflación para ganar contratos cuantiosos en la mesa de negociaciones en toda América del Norte, con pilotos de aerolíneas, trabajadores de automóviles y otros obteniendo grandes aumentos en 2023.

Las negociaciones de Airbus en Canadá eran observadas de cerca por los líderes de la IAM en el estado de Washington, donde los trabajadores de producción de Boeing quieren aumentos salariales superiores al 40% en tres o cuatro años.