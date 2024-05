Qué esperar del Apple Watch Ultra 3 este año

We’ve been hearing a lot of rumors about an “Apple Watch X,” which would be a completely redesigned Apple Watch to celebrate the product’s 10th anniversary. However, little has been said about what to expect from the next generation Apple Watch Ultra – so read on as we dig into the details.

El primer Apple Watch Ultra fue introducido en 2022 como una opción más resistente para personas que realizan actividades extremas, como escalar montañas o bucear en aguas profundas. Gracias a su diseño más robusto, el Apple Watch Ultra puede resistir los entornos más desafiantes. También se destaca por su tamaño de 49 milímetros y mayor duración de la batería en comparación con otros Apple Watches.

A pesar de su diseño radicalmente diferente a todo lo que Apple ha introducido antes, el Apple Watch Ultra ha sido actualizado para su segunda generación en 2023. Sin embargo, la segunda versión solo tiene algunas mejoras menores, como un chip ligeramente más rápido, una pantalla más brillante y una tecnología mejorada de banda ultra ancha.

Debido a esto, algunas personas se habían preguntado si Apple actualizaría nuevamente su Watch Ultra este año, o si la empresa optaría por un ciclo de actualización de dos años, similar al Apple Watch SE. Para nuestra sorpresa, parece que hay un Apple Watch Ultra 3 en camino, pero no será nada emocionante.

Según el analista Ming-Chi Kuo (a través de MacRumors), Apple planea actualizar el Apple Watch Ultra con una nueva versión más tarde este año. Sin embargo, Kuo también dice que el Ultra 3 tendrá “casi ninguna” característica nueva en comparación con la generación actual. El analista no especificó exactamente qué esperar de la nueva versión.

Los rumores sobre el Apple Watch X (o Serie 10) sugieren que contará con un sensor de presión arterial y también podrá detectar apnea del sueño. Si es cierto, también podemos esperar estas nuevas características en el Apple Watch Ultra 3.

¿Y tú? ¿Qué esperas del Apple Watch Ultra 3? Haznos saber en la sección de comentarios a continuación.

