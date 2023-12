Nuevo anuncio del iPhone 15 Plus promociona su larga duración de batería.

Un fotograma del anuncio de Apple ‘Miss You’ del iPhone 15 Plus

El último anuncio del iPhone 15 de Apple promociona la duración de la batería del iPhone 15 Plus, al usar un enchufe animado cantante de energía.

El iPhone 15 Plus tiene una duración de batería masiva para un modelo que no es Pro, con capacidad de hasta 26 horas de reproducción de video o hasta 100 horas de audio con una sola carga. En su último comercial para su familia iPhone 15, demuestra el punto mostrando cómo un enchufe echa de menos recargar el iPhone 15 Plus.

Con una duración de 38 segundos y publicado en el canal oficial de YouTube de Apple el domingo por la noche, el anuncio titulado “Miss You” comienza mostrando el iPhone 15 Plus cerca de un par de enchufes de pared. El enchufe inferior cambia de su apariencia de “cara sorprendida” y comienza a cantarle al iPhone, que es recogido y utilizado alrededor del apartamento, antes de que su dueño se vaya.

El enchufe inferior canta versos de la canción “Way Too Long” de Doe Boy, con el enchufe superior añadiendo coros. La letra de la canción se presta a una situación de carga de teléfono, con palabras que incluyen “Por la noche, recuerdo cuando tú y yo éramos inseparables”, teniendo “energía pura”, y cómo el enchufe “no puede esperar a que vuelvas a casa”.

La descripción de apoyo del video enumera algunas de las características principales del iPhone 15 Plus, incluyendo su “Pantalla grande. Batería de larga duración”, el Dynamic Island que reemplaza al notch, la cámara principal de 48MP y el USB-C.