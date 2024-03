Hemos recibido finalmente una actualización de la fecha de estreno de la temporada 2 de Severance de una fuente oficial, ¡y no son buenas noticias!Word count: 16

Después de lo que parece meses de silencio radiofónico, finalmente tenemos una actualización sobre qué exactamente está sucediendo con la temporada 2 de Severance de una fuente muy confiable. Sin embargo, si has estado conteniendo la respiración por una fecha de lanzamiento oficial para la temporada 2 de Severance, no son buenas noticias.

Es uno de los mejores programas en Apple TV Plus, pero los seguidores de Severance han estado esperando ansiosamente nuevos episodios de esta comedia de suspenso desde que el último episodio de la primera temporada se emitió el 8 de abril de 2022.

Casi dos años después de ese final cliffhanger, el director Ben Stiller ha compartido una actualización sobre cómo va la producción del programa, y en una sorprendente admisión, reveló que ni siquiera él sabe exactamente cuándo se lanzará la temporada 2 de Severance.

Un largo tiempo en producción, aún falta para que salga

El programa “no tiene una fecha real”, admitió el director y estrella de Zoolander mientras era invitado al programa RoomMates en YouTube. Puedes ver la entrevista a continuación, avanza hasta el minuto 1 hora, 16 minutos para la discusión sobre Severance (a menos que seas fanático de la NBA, a lo que se enfoca el podcast de lo contrario).

“Así que ‘Severance,’ lo estamos filmando ahora,” dijo Stiller.

“Está llegando pronto y no tenemos una fecha real, pero he estado trabajando en la segunda temporada por mucho tiempo, desde que tuvimos una huelga de actores y escritores, el año pasado — fue desde mayo hasta octubre. Así que eso nos cortó por un tiempo. Y estaremos filmando probablemente hasta finales de abril y saldrá en algún momento después de eso pronto.”

Aunque la entrevista no revela respuestas a las preguntas clave de Severance por las que todavía estamos dándonos golpes la cabeza, es interesante escuchar a los fans de Stiller, que habla sobre el proceso de pensamiento no solo de pasar de estar frente a la cámara a estar detrás, sino también de una carrera principalmente en comedias a hacer algo realmente tenso y cerebral en Severance.

¡iMore ofrece consejos y orientación acertados de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple para respaldarnos. Obtén más información con iMore!

Entonces, con la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Severance aún en el aire, ¿cómo puede esta nueva información informar una estimación fresca de cuándo llegará el programa? Si miramos hacia atrás al calendario de filmación de la primera temporada en comparación con su fecha de lanzamiento real, finalizó su filmación en junio de 2021 antes de su debut en febrero de 2022 — una brecha de aproximadamente ocho meses. Usando eso como referencia, una fecha de lanzamiento en noviembre de 2024 — casi ocho meses después de una filmación que finaliza en abril de 2024 — podría tener sentido.

El factor complicador aquí es que es difícil saber cuánta filmación ya se había realizado antes de que tuvieran lugar las huelgas de actores y escritores. Si ya había mucho metraje en la lata, se podrían haber completado algunos trabajos de postproducción que no requerían a actores y escritores, lo que aceleraría el proceso una vez que las cámaras dejaran de rodar, lo que podría adelantar esa línea de tiempo. La otra cara de la moneda será el calendario de programación de TV Plus de Apple — ese lanzamiento tranquilo después de la Navidad en febrero para la primera temporada ayudó a que fuera un éxito rotundo, y no hay nada que impida a Apple retrasarlo aún más. Sin embargo, si los datos recientes de audiencia de Apple TV Plus son algo en que basarse, ¡Apple puede querer acelerar el proceso!

Al menos por ahora, tu conjetura es tan buena como la del director en el centro de la producción.

More from iMore