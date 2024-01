Hackers ucranianos roban planes de construcción para 500 sitios militares rusos – informe

Uno de los grupos de hackers más prolíficos operando en Ucrania, Blackjack, supuestamente afiliado al servicio de seguridad SBU de Ucrania, ha atacado una empresa estatal rusa involucrada en trabajos de construcción para el ejército ruso, y ha descargado más de 1,2 TB de datos, informó una fuente policial ucraniana a NV el 18 de enero.

Los datos de la Dirección Principal de Construcción Militar de Rusia para Proyectos Especiales incluían más de 500 conjuntos de documentación técnica para sitios militares en toda Rusia: arsenales, sitios SAM, cuarteles generales y cuarteles, incluidos los ubicados en territorios ucranianos ocupados.

Los hackers también borraron siete servidores y encriptaron más de 150 computadoras de empleados rusos, causando efectivamente una pérdida irreparable de datos.

Anteriormente, según fuentes de NV, los hackers de Blackjack atacaron al proveedor de servicios de Internet de Moscú M9com, borrando datos de sus servidores, y comprometieron el sitio web del Ministerio de Trabajo de Rusia, accediendo a informes oficiales destinados al dictador ruso Vladimir Putin.

