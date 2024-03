Google Wallet añade 30 nuevos bancos en Estados Unidos.

Google anunció hace algún tiempo el cierre de junio del servicio de pago móvil Google Pay. La plataforma será reemplazada por completo por Google Wallet, que promete hacer que los pagos digitales sean más fluidos para los usuarios de Android. Sin embargo, antes de la transición, el gigante tecnológico está tratando de conseguir el máximo número de bancos a bordo.

El aumento de nuevos bancos que se unen a Google Wallet es reconfortante para todos los usuarios de Android, ya que tendrán la aplicación adecuada para sus necesidades bancarias. Más de 5,000 bancos se han asociado con Google Wallet, y es probable que se unan más. El gigante de la tecnología también está implementando nuevas funciones en Google Wallet antes de que se convierta en la aplicación principal de banca digital y billetera de Google, incluyendo la capacidad de agregar automáticamente boletos de cine y pases.

Google Wallet continúa su crecimiento en los Estados Unidos

Google está tomando muy en serio la transición de Google Pay a Google Wallet, ya que queda muy poco tiempo hasta el cierre de Google Pay. Este proceso acelerado es evidente con los 44 nuevos bancos que se unieron a Google Wallet en diciembre de 2023 y 42 en enero y febrero de 2024.

Este aumento constante en el número de bancos ha sido continuo. En los últimos dos meses de 2024, 86 bancos firmaron un acuerdo para vincular sus tarjetas digitalmente. Naturalmente, es probable que el número continúe aumentando.

Google Wallet agrega 30 nuevos bancos

Como reveló Android Police, la expansión de nuevos bancos ha continuado. Sin embargo, hay una ligera disminución en la cantidad de bancos que se unieron en marzo en comparación con los meses anteriores. Según una página de soporte de Google, mencionamos a continuación cada banco que firmó un acuerdo para asociarse con Google Wallet en marzo.

Los primeros 15 son: AtoB, Bank of Odessa (MO), Beach Cities Commercial Bank (CA), BFG Federal Credit Union (OH), Chillicothe State Bank (MO), Citizens Bank of Eldon (MO), Coastlife Credit Union (TX), Community Bank of Oelwein (IA), CorePlus Federal Credit Union (CT), First Farmers & Merchants Bank (Cannon Falls, MN), First Farmers & Merchants National Bank (Fairmont, MN), First Farmers & Merchants National Bank (Luverne, MN), First Farmers & Merchants National Bank (MN), First Farmers & Merchants State Bank (Brownsdale, MN), First Farmers & Merchants State Bank of Grand Meadow (MN).

La otra mitad incluye: First National Bank of Le Center (MN), First State Bank (OH), Fortress Bank (IA), Lusitania Savings Bank (NJ), One Detroit Credit Union (MI), Pacific Postal Credit Union (CA), Pay by Extend, Ravalli County Federal Credit Union (MT), Sidney State Bank (MI), Sixth Avenue Baptist Federal Credit Union (AL), SubZero / Avaya, The Bank of Star Valley (WY), Waterfall Bank (FL), Windward Bank y Xformative Payment Systems (NY).

En comparación con la mayoría de los bancos disponibles en Google Wallet, algunos de los bancos recién agregados son más pequeños. Sin embargo, esto demuestra cuánto está tratando Google de hacer de Google Wallet la solución bancaria universal para todos. Aunque los 30 nuevos bancos de Google Wallet pueden ser menos que en meses anteriores, sigue siendo una cifra impresionante.

Google Wallet ya ofrece compatibilidad con más bancos que Google Pay. Esto, a pesar de que la transición de Pay a Wallet aún no está completa. A medida que el cierre de Google Pay se acerca, es probable que Google Wallet continúe incorporando más bancos y funciones.