Google pagará $700 millones tras un caso de antimonopolio en Play Store

Google must pay out $700 million and also alter its app store processes as part of the settlement

Los estados Unidos y los clientes de la Google Play Store compartirán un pago de $700 millones como parte del acuerdo de Google en uno de sus casos de abuso de poder. A medida que la batalla legal del gigante de las búsquedas con el Departamento de Justicia aún continúa, y poco después de que la empresa perdiera un caso de abuso de poder presentado por Epic Games, ahora está pagando en un tercer frente. Después de un acuerdo con fiscales generales de estado en septiembre de 2023, los detalles del pago y otras condiciones se han hecho públicos.

Según CNN, este caso se refería a quejas separadas de docenas de estados y también del Departamento de Justicia, que acusaban a Google de abusar de su dominio en las búsquedas en línea. Esas quejas se consolidaron en un solo caso, que Google perdió y debe hacer cambios en su App Store además de la tarifa de liquidación.

Google se ha comprometido con cuatro problemas sobre su tienda de aplicaciones y un quinto con respecto a la tarifa de liquidación. Según Google, los cuatro cambios para la tienda de aplicaciones son:

Crecer nuestro compromiso con la elección de tienda de aplicaciones

Optimizar la carga lateral mientras se prioriza la seguridad

Expandir la facturación de opciones al usuario a más personas

Expandir la comunicación abierta sobre precios

Qué pasa después

“Estamos contentos de llegar a un acuerdo que se basa en [estos fundamentos],” dice Wilson en el artículo del blog, “y esperamos realizar estas mejoras que ayudarán a evolucionar Android y Google Play en beneficio de millones de desarrolladores y miles de millones de personas en todo el mundo.” El acuerdo se alcanzó oficialmente en septiembre, pero Google señala que esto aún no ha sido aprobado formalmente por el tribunal. White dice que “estos cambios propuestos entrarán en vigencia” una vez que se complete esa aprobación.

No está claro, sin embargo, si Google también esperará para hacer cambios hasta que concluya cualquier proceso de apelación. Por separado, el caso de abuso de poder del Departamento de Justicia contra Google por su dominio del mercado general también podría hacer que la empresa tenga que realizar cambios. Un cambio podría ser que ya no se le permitiría pagar a Apple hasta $20 mil millones al año para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en iPhone.