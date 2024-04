Google Messages está trabajando en un ajuste para desactivar todas esas nuevas animaciones llamativas.

Google Messages podría recibir pronto una nueva característica que permita a los usuarios desactivar las animaciones dentro de la aplicación. Esto viene después de que algunos usuarios expresaron su molestia con las funciones de animación actuales que se implementaron como parte de RCS alcanzando la cifra de mil millones de usuarios activos el año pasado.

Según un desglose de APK realizado por 9to5Google, una nueva configuración titulada “Mostrar animaciones expresivas” está siendo trabajada en la versión 20240422_01_RC00 de la aplicación. Esto sugiere que probablemente habrá un simple interruptor de encendido / apagado para todas las animaciones, y tal vez una opción para hacer lo mismo con tipos específicos de reacciones dentro de la aplicación.

Actualmente, la única forma de desactivar las animaciones en Google Messages es desactivarlas para todas las aplicaciones en todo el sistema, lo cual puede ser inconveniente para los usuarios que solo desean desactivar las animaciones en Messages. Sin embargo, algunos pueden encontrarlo una necesidad hacerlo solo debido a con qué frecuencia las reacciones y efectos de pantalla se apoderan de la pantalla de sus Messages simplemente al escribir ciertas frases o reaccionar con ciertos emojis. Por ejemplo, enviar o recibir un mensaje que diga algo tan simple como “está nevando” o “te quiero”, podría desencadenar la reacción e interrumpir el flujo de la conversación.

Efectos de pantalla en la aplicación Google Messages | Crédito: Google

Es importante tener en cuenta que esta función todavía está en desarrollo y es posible que no esté disponible para el público por algún tiempo. Además, no está claro si el interruptor también afectará a los emojis animados, que son una función diferente de las animaciones de mensaje. Mientras tanto, si realmente quieres desactivar las animaciones y no te importa hacerlo en todo el sistema, puedes hacerlo yendo a la configuración de “Accesibilidad” de tu teléfono, toca en “Color y movimiento”, luego activa “Quitar animaciones”.

La adición de animaciones en Google Messages ha sido divertida de experimentar, especialmente al ver cuánto las disfrutan los usuarios de iOS en iMessage. Sin embargo, parece que Google pudo haber exagerado un poco y posiblemente está agregando una forma de optar por no participar. Esta es una opción bienvenida para los usuarios que encuentran que las animaciones actuales son distractivas o innecesarias, ya que proporciona más control sobre la experiencia del usuario de la aplicación.