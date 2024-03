Google Gemini en Android no puede identificar las canciones que se están reproduciendo actualmente como lo hace el Asistente.

Google presentó su rebranding del chatbot de AI Bard a principios del mes pasado, y con él lanzó una nueva aplicación de Android, completando así la transformación a “Gemini”. Desde el principio, fue bastante obvio que Gemini aún no era reemplazo completo de Google Assistant en teléfonos Android, ya que carecía de algunas de las funciones básicas a las que los usuarios de Assistant estaban acostumbrados. Ahora, ha surgido una nueva deficiencia de Gemini que justifica aún más esta idea. Como se documenta en un artículo de Techcrunch, Gemini en Android también carece de la capacidad de identificar canciones, algo que el Google Assistant podría hacer fácilmente. Las consultas para identificar una canción que está sonando, como las realizadas por mi parte en un Samsung S24 Ultra y un Google Pixel, devuelven un mensaje de error que dice “No puedo ayudarte con la identificación de la canción directamente, pero puedo ayudarte a encontrarla”, ofreciendo además sugerencias de otras formas en las que podría hacer esto, como utilizar una aplicación de identificación de canciones de terceros.

Resultados de una consulta para identificar una canción en un teléfono Samsung y Pixel | Crédito de la imagen: Phone Arena

Para ser totalmente honesto, en mi experiencia personal, este no es un obstáculo tan grande de superar. Como alternativa, siempre puedes utilizar el widget de búsqueda de Google para tocar en el micrófono y luego tocar en la opción de identificar una canción que está sonando; sin embargo, esto requiere un par de toques más de los necesarios. De igual manera, en un teléfono Google Pixel con la función “Reproducción en curso” activada, podrías ver la canción que está sonando directamente en la pantalla de inicio o encontrarla después mirando tu historial de “Reproducción en curso”. Este método es menos intrusivo pero aún requiere la intervención manual del usuario, lo cual va en contra de tener un asistente de voz.

Alternativas de identificación de canciones en Android: widget de búsqueda de Google (izquierda) e historial de “Reproducción en curso” (derecha) | Crédito de la imagen: Phone Arena

Cabe señalar que actualmente estoy suscrito al plan Premium de AI, que me otorga acceso a Gemini Advanced, que se supone que es más avanzado que la versión gratuita estándar. En este momento, estoy en el período de prueba gratuito de dos meses que la compañía ofreció en su lanzamiento, sin embargo, ese período de prueba gratuito expira en abril, momento en el cual a todos los que optaron por darle una oportunidad a Gemini Advanced se les cobrará $20 al mes si no se cancela. La pregunta que queda es si Google logrará que Gemini funcione de una manera que haga que valga la pena mantener una suscripción mensual paga. Si bien la falta de identificación de canciones no me molesta personalmente tanto, esto podría no ser el caso para otros que utilizan esta funcionalidad de forma regular. Gemini ya ha tenido sus problemas desde su lanzamiento, incluida la función de generación de imágenes humanas pausada debido a la intensa reacción negativa que recibió.

En este punto, Gemini parece ser un producto apresurado, careciendo del pulido y las funciones fundamentales de su predecesor. Si bien la innovación es bienvenida, Gemini actualmente se siente como una prueba beta. Esperemos que Google aborde rápidamente estas deficiencias, pero por ahora, es difícil recomendar a Gemini como un verdadero reemplazo de Google Assistant en Android.