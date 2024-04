Google Chrome en iOS pronto permitirá acceder a la lista de lectura sin conexión.

Google Chrome en iOS parece estar mejorando sus capacidades sin conexión al mejorar su función existente de Lista de lectura. Para aquellos que no están familiarizados, la Lista de lectura en Chrome es bastante similar a la de Safari, lo que permite a los usuarios guardar artículos para leer más tarde, y hay indicios de mejoras adicionales en camino.

Aunque los usuarios de Chrome han podido guardar artículos para leer más tarde, la experiencia de lectura sin conexión requiere que los usuarios estén en línea para acceder a las páginas guardadas o que tengan que hacer malabares para descargar la página para verla sin conexión, y eso es lo que podría solucionarse en las próximas actualizaciones.

Según un Gerrit CL de Chromium (lista de cambios), al que accedió de forma independiente The Mac Observer, hay una lista de cambios que dice: “[iOS] Launch offline loader for Reading List offline page. This CL launches the refactoring to use the new API to load the offline version of the reading list” lo que sugiere que la lectura sin conexión podría ser más fluida y mejorada pronto.

Una vez que se implemente la actualización, los usuarios ya no dependerán únicamente de una conexión a Internet activa para acceder a los artículos previamente guardados. En su lugar, podrán disfrutar de lo que guardaron en la lista de lectura sin conexión, incluso en casos en los que no haya conexión a Internet.

Por el momento, no hay un cronograma claro sobre cuándo Google podría lanzar esta actualización a Chrome en iOS, o si será exclusiva para iPhones o si también se aplicará a iPads. Dicho esto, puedes contar con que las mejoras llegarán a la Lista de lectura de Chrome en iOS en futuras actualizaciones.

Además, Google Chrome ha estado en racha últimamente. Junto con las mejoras en su función de Lista de lectura, hay más cambios en camino, incluida una función de Eliminación rápida que llegará pronto a los iPhones, y el navegador ocultando los controles de medios en el Modo incógnito en macOS.