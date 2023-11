Golf y Pool Colisionan en la Divertida y Asombrosa piscina subpar.

Golf and pool collide, and the results are some amazing fun. In each level, there is a series of tables with balls that you must pocket within a set number of shots.

Cada nivel es vibrante y lleno de color y también presenta sus propias restricciones y desafíos únicos. Y justo cuando crees que tienes el plan perfecto, probablemente fallará, obligándote a adaptarte sobre la marcha.

Para empezar, puedes colocar la bola en cualquier lugar de la mesa y luego ajustar la dirección perfecta con la guía en pantalla. Para disparar, simplemente toca dos veces la bola. A diferencia de un juego de billar real, puedes lanzar la bola de billar en el bolsillo, incluso puede ser útil para reiniciar tu tiro.

Después de avanzar en el juego, puedes comenzar a elegir cartas de una baraja para adaptar los desafíos al juego que deseas jugar. Por ejemplo, puedes elegir “Fast Run” que limita el tiempo que tienes para apuntar. Incluso hay una opción con portales, cintas transportadoras y bolas de vidrio que rodarán y colisionarán.

Y no tienes que preocuparte de que el juego se vuelva aburrido. Con mesas generadas proceduralmente y 18 cartas diferentes, hay más de 14,000 formas de combinarlas para obtener un juego nuevo y único para disfrutar.

El juego es perfecto para sesiones de juego rápidas, donde se puede jugar fácilmente. También es perfecto para jugar con una mano. Incluso tiene una gran banda sonora.

De parte del mismo equipo detrás de otros grandes juegos como “rymdkaspel”, “twofold inc.” y “hoedown”, “subpar pool” es otro título de primera categoría que querrás probar.

Diseñado para iPhone e iPad, “subpar pool” se puede descargar por $4.99 en la App Store ahora.