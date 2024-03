George Galloway gana la elección parcial en Rochdale y golpea al Partido Laborista.

Un distrito parlamentario recientemente ocupado por el principal partido de oposición de Gran Bretaña, el Partido Laborista, ha escapado de su control después de una caótica campaña electoral que se ha convertido en el símbolo de la rabia que ha barrido la política británica sobre la guerra en Gaza.

George Galloway, un incendiario de izquierda, ganó el escaño en Rochdale, al norte de Manchester, con 12,335 votos, según los resultados oficiales anunciados la madrugada del viernes. La votación tuvo lugar el jueves para reemplazar a Tony Lloyd, un legislador del Partido Laborista que había representado al distrito pero falleció de cáncer sanguíneo en enero.

El Sr. Galloway, fundador del ultraliberal Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, una vez representó al Laborismo en el Parlamento pero fue expulsado del partido en 2003 por su franca crítica a la guerra de Irak.

En su campaña en Rochdale, el Sr. Galloway apeló directamente a los votantes musulmanes del distrito, que representan alrededor del 30 por ciento del electorado. Muchos de ellos están indignados por la guerra en Gaza y quieren que Gran Bretaña presione con más fuerza por un alto el fuego inmediato.

En su material de campaña, el Sr. Galloway describió a Keir Starmer, líder del Partido Laborista, como un “gran partidario de Israel” y sugirió que su liderazgo podría debilitarse por el resultado de la votación. “Imagina – la gente de Rochdale unida para derrocar al odiado líder laborista”, añadió el folleto.

Esa posibilidad puede ser fantasiosa, ya que las encuestas recientes sugieren que el Sr. Starmer es más popular entre los votantes que cualquier otro político destacado en Gran Bretaña. Pero la victoria del Sr. Galloway siguió a una campaña caótica para el Laborismo. El partido tuvo que desmarcarse de su propio candidato, Azhar Ali, luego de que una grabación revelara que había afirmado que Israel “permitió” que Hamas llevara a cabo los ataques del 7 de octubre como pretexto para invadir Gaza.

Después, el Sr. Ali emitió una declaración pidiendo disculpas “incondicionales a la comunidad judía por mis comentarios, los cuales fueron profundamente ofensivos, ignorantes y falsos”.

El desastre fue un particular embarazo para el Sr. Starmer, quien ha hecho un gran esfuerzo por erradicar el antisemitismo que afectó al Laborismo bajo el liderazgo de su predecesor, Jeremy Corbyn.

Para empeorar las cosas, cuando el Sr. Starmer actuó en contra del Sr. Ali, ya era demasiado tarde para reemplazarlo, y su nombre permaneció en la papeleta de la elección del jueves, atrayendo 2,402 votos.

Añadiendo al sentido de caos, uno de los otros candidatos fue Simon Danczuk, quien ganó Rochdale para el Laborismo en las elecciones generales de 2010 y 2015. Fue suspendido por el Partido Laborista en 2015 por enviar mensajes explícitos a una chica de 17 años.

En ese momento, el Sr. Danczuk se disculpó por su comportamiento “inapropiado”, diciendo que había sido “estúpido”, pero ahora descarta el episodio como “tonterías de tabloides”. Esta vez, se presentó como candidato para Reform UK. Ese partido de extrema derecha es sucesor del Partido del Brexit, que hizo campaña para que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea y que fue liderado en un momento por Nigel Farage.

La noche fue para el Sr. Galloway, uno de los excéntricos de la política británica. Conocido por su retórica política feroz y a veces inflamatoria, así como por el sombrero fedora que favorice, tiene una larga historia de comentarios francos y un talento para generar publicidad.

En 2003, se refirió a Tony Blair, entonces primer ministro de Gran Bretaña, y a George W. Bush, entonces presidente de EE.UU., como “lobos” por invadir Irak, y animó a las tropas británicas a ignorar órdenes militares que él consideraba ilegales. Fue expulsado del Partido Laborista más tarde ese año. El Sr. Galloway pasó a ganar escaños parlamentarios en 2005 en Bethnal Green en el este de Londres, y en 2012 en Bradford West, por el Partido Respect.

The one bright spot for Mr. Starmer is that with a general election expected later this year, Mr. Galloway will face another battle for re-election soon, if he wants to stay a lawmaker for more than a few months.