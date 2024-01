Fuerzas ucranianas y rusas chocan 62 veces en el último día

El día 6 de enero, el Estado Mayor de Ucrania informó en Facebook sobre un total de 62 enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas en el día 681 de la invasión a gran escala.

Ucrania repelió la mayoría de los ataques rusos en los sectores de Avdiivka, Maryinka y Kherson del frente.

Sector de Kupyansk: El enemigo llevó a cabo 7 ataques fallidos cerca del pueblo de Synkivka en la región de Járkov.

Sector de Lyman: No se reportaron acciones ofensivas.

Sector de Bakhmut: Tres ataques rusos fueron repelidos cerca de Klishchiivka y Andriivka en la región de Donetsk.

Sector de Avdiivka: Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo una fuerte defensa, infligiendo pérdidas significativas al enemigo que intenta rodear Avdiivka. Cuatro ataques fueron repelidos en el área de Novobakhmutivka y Avdiivka, así como 17 ataques cerca de Pervomaiske y Nevelske en la región de Donetsk.

Sector de Mariupol: El enemigo llevó a cabo 15 ataques fallidos en las áreas de Maryinka, Pobeda y Novomykhailivka en Donetsk.

Sector de Shakhtarsk: No se reportaron acciones ofensivas.

Sectores de Zaporizhzhya: Un ataque ruso cerca de Robotyne en la región de Zaporizhzhya fue repelido.

Sector de Melitopol: Las fuerzas ucranianas continúan infligiendo pérdidas al enemigo a lo largo de todo el frente.

Sector de Kherson: Las fuerzas ucranianas continúan expandiendo sus posiciones en la orilla izquierda del río Dniéper, donde el enemigo llevó a cabo 13 ataques fallidos intentando desalojar a las unidades ucranianas de sus posiciones estratégicas.

Las tropas rusas continúan bombardeando objetivos civiles con artillería, lanzacohetes múltiples (MLRS) y aviones. Se lanzaron cinco misiles y 32 ataques de MLRS, así como 25 ataques aéreos contra las posiciones militares ucranianas y áreas civiles.

La Fuerza Aérea Ucraniana llevó a cabo 5 ataques contra grupos de personal enemigo y un puesto de mando.

La artillería ucraniana atacó formaciones de personal enemigo, armamento y equipo militar, así como un depósito de municiones y otros dos puestos de mando.

¡Llevamos la voz de Ucrania al mundo! ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine