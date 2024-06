Familia más rica del Reino Unido condenada por explotar sirvientes

Un tribunal suizo ha sentenciado a cuatro miembros de la familia más rica del Reino Unido a penas de prisión que van desde cuatro hasta cuatro años y medio. Prakash y Kamal Hinduja, así como su hijo Ajay y su esposa Namrata fueron hallados culpables de explotación – usura en el código penal suizo – y empleo ilegal. Sin embargo, fueron absueltos del cargo más grave de trata de personas. Los trabajadores que fueron traídos desde la India alegaron que la familia les pagaba tan solo £7 ($8) por trabajar días de 18 horas, menos de la décima parte del monto requerido por la ley suiza. También afirmaron que la familia, cuya fortuna se estima en alrededor de £37bn, rara vez les permitía salir de la casa, en el exclusivo barrio de Cologny en Ginebra. Durante el juicio, los fiscales alegaron que la familia gastaba más en su perro que en sus sirvientes. Los Hindujas mayores, ambos mayores de 70 años, no han estado asistiendo a las audiencias, argumentando problemas de salud. Ajay y Namrata habían estado presentes, pero no estaban en la corte para escuchar el veredicto. Su abogado defensor dice que tienen la intención de apelar la sentencia. El fiscal de Ginebra ha pedido su detención inmediata. No es la primera vez que Ginebra, un centro de organizaciones internacionales así como de los más ricos del mundo, ha estado en el centro de atención por el presunto maltrato de sirvientes. El año pasado, cuatro trabajadores domésticos de Filipinas presentaron una demanda contra una de las misiones diplomáticas de Ginebra en las Naciones Unidas, alegando que no les habían pagado durante años. La familia Hinduja es propietaria de Hinduja Group, un grupo multinacional con intereses en petróleo, gas y banca. La familia también es dueña del hotel Raffles en Londres.