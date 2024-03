Fallece a los 74 años Eric Carmen, líder de la banda Raspberries y cantante de ‘All by Myself’

Eric Carmen, el cantante de rock que lideró la banda pionera de power-pop de los años 70, The Raspberries, antes de embarcarse en una exitosa carrera en solitario, ha fallecido. Tenía 74 años.

Su muerte fue anunciada en su sitio web por su esposa, Amy Carmen. Ella no dio una causa y solo dijo que falleció “durmiendo, durante el fin de semana”.

The Raspberries, que se formaron en Cleveland, irrumpieron en la escena del rock estadounidense en 1972 con su álbum debut homónimo, que presentaba su mayor éxito, “Go All the Way”, una canción provocativa para su época, cantada desde el punto de vista de una joven.

Dave Swanson del sitio web Ultimate Classic Rock la llamó “la canción definitiva de power pop de todos los tiempos”, ya que el estilo emergente, conocido por injertar armonías vocales de la era de los años 60 en los riffs de guitarra potentes de los años 70, llegaría a ser conocido.

“La explosión inicial al estilo de The Who conduce a un verso muy Beatle-esque, antes de aterrizar en un estribillo olvidado de los Beach Boys”, escribió. “Así era la magia de la artesanía de las canciones de The Raspberries. Fueron capaces de tomar las mejores partes e ideas de la década anterior y transformarlas en algo nuevo, pero familiar”.

El segundo álbum de The Raspberries, “Fresh”, también lanzado en 1972, sería su más alto en las listas, en el puesto No. 36. Presentaba dos éxitos del Top 40, “I Wanna Be With You” y “Let’s Pretend”.

Conocida por sus trajes a juego y su imagen limpia, la banda fue ignorada por algunos críticos como pasada de moda, aunque su influencia en la música rock crecería con el tiempo.

Después de que la banda se separara en 1975, el Sr. Carmen comenzó su carrera en solitario. Se adentró en el soft rock, obteniendo rápidamente un éxito con el sencillo “All by Myself”, que alcanzó el puesto No. 2.