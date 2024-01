Explora la terapia artística y la atención plena con Groodles.

La aplicación solo para iPad cuenta con una gran cantidad de ejercicios basados en el arte. Algunos de los diversos temas incluyen reflexiones diarias, reflexiones sobre qué te hace feliz, por qué estás ansioso, un ejercicio antes de dormir y mucho más. Antes de comenzar, verás el tiempo que lleva cada ejercicio.

Completar un ejercicio es fácil e incluso puede ser utilizado por niños. Puedes utilizar un Apple Pencil o incluso solo tu dedo. Las instrucciones de audio paso a paso te guiarán a través de todo el proceso. También hay herramientas de dibujo habituales en la parte inferior de cada página.

Aunque no sabía qué esperar, las indicaciones fueron geniales y disfruté completando varios de los ejercicios. Cada uno ayuda a enfocarse hacia adentro y a entenderse mejor a sí mismo en un viaje de autodescubrimiento que puede ser importante para todos.

Todo el contenido está disponible sin conexión, lo que es una gran ventaja para un viaje en avión o en algún lugar sin conexión a internet. La aplicación también es compatible con el modo oscuro y se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.

Apenas he estado usando Groodles por unos días, pero me ha impresionado. No soy exactamente un artista, pero la aplicación es acogedora y fácil de usar para cualquier persona. Pruébala y ve si puedes encajarla en tu rutina diaria.

Groodles es una descarga gratuita en la App Store ahora. Podrás probar la aplicación de forma gratuita durante tres días y luego necesitarás una suscripción para seguir utilizándola. Eso son $29.99 al año.

Los suscriptores podrán acceder a cientos de obras de arte originales para guiarte y contenido y ejercicios adicionales.