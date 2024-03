Estudiando a toda prisa para los Oscars – The New York Times

Como periodista con experiencia en cobertura del cine, me encuentro compitiendo conmigo mismo tratando de ver a todos los nominados en las principales categorías de los Oscar antes de la ceremonia de mañana por la noche. Este año voy bien, probablemente porque la lista es bastante pequeña: la mayoría de las películas con nominaciones a actuación y guion también son contendientes a mejor película. Si logro superar mi aversión a las biografías que desearía fueran documentales en su lugar, tengo buenas posibilidades de llegar a la ceremonia con la confianza de un estudiante nerd que ha hecho toda la lectura para el examen final.

El problema de empollar para los Oscar, como hago cada año con diferentes grados de éxito, es que te deja cinematográficamente cansado. Una actividad supuestamente placentera se convierte en una tarea. Si no logro ver una película nominada antes de la ceremonia, probablemente nunca la veré. Se asocia con la rutina. Amo los Oscar, con toda su pompa y solemnidad. Me encanta el espectáculo a gran escala, los raros momentos en la vida moderna en los que muchos de nosotros estamos mirando a una pantalla viendo lo mismo al mismo tiempo. Pero también me encanta cuando terminan y puedo volver a un consumo de cultura menos orientado a objetivos.

Por lo tanto, un reciente artículo de Mark Harris en la sección de Opinión del Times con el aburrido titular “¿Qué tan mal puede ponerse Hollywood?” me llena de esperanza de manera paradójica para después de los Oscar de 2024, y para los inevitables cambios que vendrán en la industria cinematográfica.

2023 fue un mal año para Hollywood. Harris menciona los efectos persistentes de los cierres debido a la pandemia, las huelgas de escritores y actores, la disminución del modelo de negocio de streaming y la amenaza inminente de la inteligencia artificial. “Si ‘Hollywood’ fuera una gran película de verano”, escribe, “estaríamos justo al final del Acto II, en el momento más oscuro antes del amanecer en la historia, cuando todo parece perdido.”

Pero Harris ve un rayo de esperanza: las huelgas evitaron que se completaran grandes películas de franquicias, y el apetito del público por películas de superhéroes que requieren un profundo conocimiento de una compleja lore (¡más tarea!) parece ser, si no eliminado, al menos disminuido. Estas presiones, sugiere, podrían conducir a una necesaria creatividad, a proyectos con presupuestos más pequeños y una postproducción menos complicada, a “películas autocontenidas que no exigen a los espectadores tener un doctorado en entregas previas o universos extendidos”.

Estoy emocionado por la ceremonia de mañana por la noche (la cobertura en vivo de The Times comienza a las 4 p.m. hora del este; la ceremonia es a las 7 p.m. hora del este en ABC) y estoy emocionado por lo que viene después. Ya tengo en la mira algunas de las propuestas más interesantes que se avecinan: “Hundreds of Beavers”, una película en blanco y negro de bajo presupuesto sin estrellas, pero sí, cientos de castores, interpretados por humanos. “Sasquatch Sunset”, protagonizada por Jesse Eisenberg y Riley Keough con pesadas prótesis, con un guion sin palabras y muchos gruñidos. Y aunque no está programada para su estreno hasta Navidad, la adaptación de Robert Eggers de “Nosferatu” cuenta con Willem Dafoe (quien hizo “The Lighthouse” y “The Northman” con Eggers), Lily-Rose Depp y, evidentemente, 2,000 ratas vivas.

Su guía para los Premios de la Academia

LA SEMANA EN LA CULTURA

Música

Reino Unido y la Unión Europea se unirán a Estados Unidos en el envío de ayuda a Gaza por barco. Una entrega accidental de ayuda mató a varios palestinos ayer, dijeron las autoridades de Gaza.

El presidente Biden planea firmar hoy un proyecto de ley para financiar docenas de programas federales, evitando un cierre parcial del gobierno.

Donald Trump depositó casi $92 millones en una demanda por difamación que perdió contra la escritora E. Jean Carroll, lo que le permite apelar el veredicto sin tener que pagarle.

El Comité Nacional Republicano eligió a los candidatos seleccionados por Trump, incluida su nuera, como sus principales líderes.

No Labels, un grupo bipartidista, dijo que lanzaría un boleto presidencial de un tercer partido. Todavía no tiene candidato, pero los demócratas temen que el esfuerzo pueda restar votos a Biden.

Un informe del Pentágono no encontró evidencia de que el gobierno haya ocultado el conocimiento de la tecnología extraterrestre, ni que alguna de las observaciones de OVNIs represente extraterrestres visitando la Tierra.

La economía de Estados Unidos continúa mostrando fortaleza. Sumó 275,000 empleos el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo aumentó ligeramente pero se mantuvo por debajo del 4 por ciento.

Un jurado federal de Estados Unidos encontró culpable al expresidente de Honduras de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de trabajar con El Chapo y otros traficantes de drogas.

CALENDARIO CULTURAL

🎸 “Deeper Well” (viernes): La artista de country Kacey Musgraves, una escritora perspicaz e incisiva, es experta en capturar transiciones. Gran parte de “Golden Hour”, su tercer álbum, captura hermosamente lo que se siente enamorarse (escucha “Butterflies”), y su álbum más reciente, “Star-Crossed”, destiló la tristeza y la negociación de salir de ella (como en “Good Wife”).

El primer sencillo de su próximo álbum del mismo nombre, “Deeper Well”, es una meditación folclórica sobre el amor propio, su deseo de crecimiento y su aceptación del cambio. Habla sobre dejar de fumar marihuana y eliminar hábitos y personas no útiles de su vida. “Ahora que he envejecido sé / Cómo cuidar de mí misma / Encontré un pozo más profundo”, canta. El álbum mismo promete más tranquilidad e introspección. Musgraves lo escribió, le dijo a The Cut, mientras “anhelaba volver al centro”.

Pollo asado con cuscús, dátiles y almendras

Ramadán comienza pronto, y los dulces dátiles ocupan un lugar prominente en la mesa de iftar, ya sea servidos solos o cocinados en una variedad de platos fragantes. El dorado pollo asado de Yvonne Maffei con cuscús, dátiles y almendras tostadas sería una forma aromática y aromática de romper el ayuno, y una comida festiva para cualquier otra ocasión. En este plato del norte de África, el pollo recubierto de especias se cocina en una olla de cuscús, que absorbe los jugos sabrosos, mientras que las almendras tostadas agregan un crujido mantecoso. Asegúrate de buscar los dátiles más frescos que puedas encontrar. Aquellos con un color más claro y una textura suave tendrán el mejor sabor.

BIENES RAÍCES

Lo que obtienes por $950,000: Una cabaña en Southwest Harbor, Maine; un condominio de dos dormitorios en Miami Beach; o un bungalow de cuatro dormitorios en Seattle.

La búsqueda: Una pareja de Brooklyn buscaba una propiedad con problemas que pudieran restaurar y alquilar a un inquilino de bajos ingresos. ¿Cuál eligieron? Juega nuestro juego.

Juegos: Una noche con la liga de backgammon lésbica y bisexual de Nueva York.

Cambio de imagen: Kylie Jenner tiene una imagen más madura, y nuevos productos para acompañarla. Lee su entrevista con The Times.

Rollos sagrados: Hallow, una aplicación de oración parcialmente propiedad de Mark Wahlberg, recurrió a TikTok para encontrar a su rebaño. Sus anuncios están llegando a usuarios no religiosos.

Pan en Gran Bretaña: Las panaderías de Londres están vendiendo bagels grandes y esponjosos al estilo neoyorquino. Algunos tradicionalistas prefieren el “beigel” londinense.

CONSEJOS DE WIRECUTTER

Deja de desplazarte sin sentido

Si a menudo caes en el infinito “desplazamiento de la perdición” de las redes sociales (o si estás buscando ayuda para un ser querido que no puede despegar de TikTok), los expertos de Wirecutter tienen algunas soluciones. Un consejo: Establece espacios designados en tu hogar, como tu dormitorio, donde esté prohibido por completo el celular. Tenerlo fuera de la vista puede ir muy lejos para mantenerlo fuera de la mente. Nicoleta Zayat, la editora de teléfonos y tecnología personal de Wirecutter, dice: “Usar nuestro consejo te puede ayudar a garantizar que tu teléfono se adapte a tu vida y no al revés”.

JUEGO DE LA SEMANA

Baloncesto universitario femenino: Es fin de semana de campeonatos de conferencia, tu última oportunidad de ver a muchos de los mejores equipos antes de que comience el torneo de la N.C.A.A. Los tres torneos a continuación tienen sus finales el domingo, transmitidas en ESPN de 1 a 7 p.m.

En la SEC, la invicta Carolina del Sur ha estado navegando toda la temporada, pero la campeona nacional del año pasado, L.S.U., podría darles un desafío.

Y en la Pac 12, Stanford, una de las potencias de este deporte, busca una cuarta semilla número 1 consecutiva en el torneo.

Si estás poniéndote al día con esta temporada, The Athletic tiene cinco líneas argumentales que deberías conocer.

