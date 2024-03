Estoy viajando por el mundo por un año – este es todo el tecnología que estoy llevando conmigo

El contenido es creado por el equipo de editores de CNN Underscored, que trabaja de forma independiente de la redacción de noticias de CNN. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, CNN y sus socios de sindicación pueden ganar una comisión. Aprende más

Si leíste mi artículo sobre lo que estoy empacando para un año en el extranjero, entonces sabes que me embarco en una épica aventura por Europa, Estados Unidos, Asia y más allá este año.

Como puedes imaginar, estar fuera durante tanto tiempo requiere mucha investigación, planificación y el equilibrio adecuado en el empaque. Traer demasiado puede dificultar la movilidad. Traer muy poco significa tener que prescindir de elementos importantes o malgastar dinero volviendo a comprar artículos que ya posees.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de dispositivos electrónicos y accesorios.

Dependemos tanto de la tecnología que sentimos que no podemos vivir sin ella. Nos mantiene conectados. Nos entretiene. Nos permite grabar los momentos más preciosos de la vida. Pero también viene con algunos desafíos reales, tales como:

Los electrónicos son pesados: Los dispositivos electrónicos pueden sentirse como una tonelada de ladrillos en tu bolso. Este peso adicional puede resultar en tarifas adicionales en el aeropuerto o incluso lesiones.

Los electrónicos son voluminosos: Los dispositivos electrónicos pueden ser muy voluminosos y ocupar un espacio valioso en tu equipaje. Si son muy voluminosos, no cabrán en la caja fuerte de la habitación de hotel y, por lo tanto, no podrás mantenerlos protegidos mientras sales a explorar.

Los electrónicos pueden ser una pérdida costosa: La mayoría de las pólizas de seguros de viaje solo cubrirán parte del valor de tus costosos dispositivos electrónicos. Lo que significa que, si los pierdes, los dañas o te los roban, es posible que no te reembolsen ni cerca de su valor real.

Entonces, ¿cómo puedes elegir qué elementos llevar contigo y cuáles dejar atrás cuando viajas, especialmente cuando vas en viajes largos?

He reunido una lista de mis electrónicos favoritos y accesorios electrónicos (aparte de mi computadora portátil y teléfonos inteligentes) para ayudarte a tomar la decisión más sabia. Ya sea que tu viaje sea de un año, un mes o una semana, ¡no querrás salir de casa sin estos fabulosos aparatos!

Anker Nebula Capsule 3

Kim Davis/CNN Underscored

Nunca supe cuánto necesitaba un proyector de televisión hasta que obtuve el Proyector Láser Anker Capsule 3. Ahora, no puedo vivir sin él. Ha cambiado por completo la forma en que disfruto de la TV y las películas en una habitación de hotel.

Es del tamaño de una lata de refresco, pero puede producir imágenes con una claridad cristalina que son más grandes que la vida misma. Puedes escuchar el audio a través de su altavoz incorporado, o conectarlo a tu altavoz Bluetooth o auriculares. Puedes apuntar la lente a las paredes de tu habitación del hotel para una visualización íntima o dirigirla hacia un edificio para una experiencia de cine de varias plantas.

Sea cual sea tu preferencia, el Proyector Láser Capsule 3 está garantizado para entretenerte sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Además, no te cansará la vista como las pantallas tradicionales con retroiluminación.

$640 en Amazon

$800 en Nebula

Bang & Olufsen Beosound A1

Kim Davis/CNN Underscored

Cuando tus ojos están cansados y no estás de humor para ver televisión, es agradable relajarse y desconectar del mundo con un poco de música, un buen podcast o un audiolibro. Sin embargo, es difícil relajarse cuando estás escuchando a través del sonido metálico de un altavoz de teléfono o con auriculares que te pinchan la cabeza.

Es por eso que estoy llevando este fabuloso altavoz Beosound A1 de B&O conmigo.

Es pequeño, ligero e impermeable, lo que lo convierte en el compañero perfecto en la habitación del hotel, junto a la piscina, en el coche o simplemente cantando en la ducha. A mis amigos y a mí nos gusta usarlo para tener pequeñas fiestas de baile cuando estamos de vacaciones juntos. Este altavoz Bluetooth funciona para cada ocasión.

$299 en Bang & Olufsen

$225 en Amazon

Panasonic Lumix ZS200D

Kim Davis/CNN Underscored

Si eres un entusiasta de la fotografía como yo, comprenderás cuando diga que una cámara DSLR profesional es demasiado grande para llevar en un largo viaje, y la cámara de un teléfono a menudo es demasiado pequeña para capturar imágenes de alta calidad que puedan ampliarse en pósters o libros. Entonces, ¿cuál es la solución? Para mí, es la cámara digital Panasonic Lumix TZ200D.

No es demasiado grande. No es demasiado pequeña. Es la respuesta perfecta, como la de Ricitos de Oro, a mi problema de fotografía. Tiene un increíble objetivo de zoom que te permite capturar animales salvajes y otros elementos inalcanzables desde una distancia segura. Además, sus 20 megapíxeles de imagen son similares a los de una decente cámara DSLR, por lo que podrás capturar imágenes de alta resolución que se pueden utilizar para crear libros, calendarios, tazas y más.

Mejor aún, es lo suficientemente pequeña como para meterla en tu bolso y llevarla a donde quiera que vayas, para que nunca tengas que preocuparte por perderte esos momentos espontáneos. Aunque puede parecer algo anticuada, las cámaras de mano siguen siendo relevantes y te darán lo mejor de ambos mundos.

$698 en B&H

DJI Osmo Action 4

Kim Davis/CNN Underscored

Los teléfonos tienen increíbles capacidades de video en estos días, pero si quieres poder capturar imágenes bajo el agua, en las montañas y en todas partes intermedias, querrás invertir en una cámara de acción adecuada.

La DJI Action 4 es imprescindible.

Me sorprendió por completo su pequeño tamaño. La unidad entera cabe en la palma de tu mano. También puedes comprar increíbles accesorios que van con esta cámara, como un soporte de ventosa para viajes por carretera, un reloj remoto que te permite comenzar a grabar desde lejos y un adaptador de micrófono.

$299 en DJI

$298 en Amazon

DJI Osmo Mobile 6 Gimbal para Smartphone

Kim Davis/CNN Underscored

Si quieres crear videos increíbles que luzcan altamente profesionales, entonces la clave es un buen estabilizador, también conocido como un gimbal. Esta herramienta es la única forma de lograr esa visualización suave, perfecta y fluida, y el Osmo Mobile 6 de DJI es el que confío para hacer el trabajo. Este pequeño mango ayuda a mantener tu teléfono estable, incluso cuando tus manos tiemblan. Simplemente bloqueas tu cámara entre las pinzas, enciendes la unidad y listo.

Puedes hacer zoom, grabar y girar la cámara todo con un simple y fácil toque de botón. Incluso si no sabes nada sobre técnicas de filmación o producción de video, el Mobile 6 te facilitará llevar tus videos a un nuevo nivel. Incluso viene con un trípode para que hagas grandes videos cuando estés solo.

$149 en Amazon

$149 en DJI

Bang & Olufsen Beoplay H95 Auriculares Inalámbricos

Amazon

Ya sea que estés sentado en un avión ruidoso, trabajando en un café ruidoso o simplemente tratando de mantener el volumen bajo en tu habitación de hotel después de horas, querrás invertir en un buen par de auriculares circumaurales. En general, no soy fan de los auriculares con cancelación de ruido. La mayoría amortiguan y distorsionan el sonido. Además, la función de cancelación de ruido, que bombea un sonido neutral para cubrir el ruido de fondo, generalmente me provoca migrañas.

Dicho eso, amo estos auriculares Bang and Olufsen Beoplay H95, que te permiten activar y desactivar la función de cancelación de ruido, por lo que es perfecto para todos, sin importar cuál sea tu preferencia. Por no mencionar que anulan mejor el ruido del avión que cualquier otra marca que haya probado.

He pasado años trabajando en TV y radio, y toco múltiples instrumentos, así que mis oídos son hiper-sensibles al sonido. Puedo decir honestamente que nunca he encontrado unos auriculares mejores que los de B&O. Aseguran que escuches capas en la música que no puedes oír en absoluto en otros productos. Es como si estuvieras de pie en la habitación con los músicos. Si quieres escuchar música y películas de la manera en que fueron pensadas para ser escuchadas, no hay nadie mejor que B&O.

$849 en Amazon

Remarkable 2 Tablet de Papel, 10.3 Pulgadas

Henry T. Casey/CNN Underscored

Hay mucha emoción, drama y caos que son inevitables en este viaje, por eso quiero mantener un diario para documentar cada momento. Pero, ¿cómo puedo escribir mis pensamientos privados sin que el personal del hotel lea mi diario con una cubeta de palomitas de maíz mientras no estoy? Ahí es donde entra en juego la Tableta Digital Remarkable 2 Notepad.

Esta ingeniosa tablet puede mantener todos mis secretos a salvo, seguros y respaldados en la nube, para que nunca tenga que preocuparme por que el contenido sea leído, perdido o dañado. Lo mejor…