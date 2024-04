Este viajero solitario condujo desde Londres hasta Lagos en un auto pequeño.

El 24 de enero, la creadora de contenido Pelumi Nubi, quien creció en Londres, partió en solitario desde la capital del Reino Unido hacia Lagos, Nigeria, en su amado Peugeot 107 morado.

Después de más de dos meses y un aterrador accidente automovilístico, la joven de 29 años recibió una emotiva bienvenida al llegar a la ciudad más grande de este país de África Occidental el domingo, luego de viajar por alrededor de 17 países, incluyendo Francia, Marruecos, Senegal y Sierra Leona.

“Ha sido una aventura increíble, llena de hermosas sorpresas”, dijo en un comunicado poco antes de completar la épica travesía.

Nubi, nacida en Lagos, explica que siempre ha sido su objetivo “mostrar que viajar puede ser fácil, seguro y factible”, especialmente para mujeres negras que viajan solas como ella.

Increíble aventura

La joven de 29 años, nacida en Lagos pero criada en Londres, estaba ansiosa por conectar los dos lugares que consideraba su hogar. – Cortesía de Pelumi Nubi

Después de ver la historia de Kunle Adeyanju, un hombre nigeriano que viajó en bicicleta de Londres a Lagos, comenzó a investigar si alguna mujer negra había intentado el viaje en coche y no encontró ningún registro.

Esta ruta particular era muy personal para Nubi, ya que estaba deseosa de conectar los dos lugares que consideraba como su hogar.

“Cada vez que iba a casa, simplemente volaba sobre estos lugares”, le dice a CNN Travel, explicando que aunque había viajado a alrededor de 80 países, no había “explorado mucho” otras partes de África Occidental y estaba curiosa por ver más.

Aunque Nubi había realizado previamente un viaje por carretera por Namibia en un 4×4, y había viajado de Ghana a Lagos y viceversa en transporte público, su experiencia en viajes por tierra era relativamente limitada. En 2023, viajó a Lago Como, Italia en coche como un “ensayo general”.

“Esto es mucho más grande en términos de viaje intercontinental”, agrega.

Aunque los 4×4 suelen ser los vehículos elegidos para los viajes por tierra, Nubi explica que, como sabía que el viaje a Lagos sería muy costoso, no parecía lógico gastar aún más dinero en un coche nuevo.

Finalmente decidió utilizar el coche confiable que tenía desde hacía cinco años.

“[Pensé,] ‘Tengo un coche, ¿por qué voy a comprar otro coche con el que no estoy familiarizada?’ Así que simplemente lo abracé”, agrega.

Para asegurarse de que su vehículo sería adecuado para el viaje de 10,000 kilómetros, Nubi lo modificó especialmente, agregando una cama y una cocina en su interior.

“Eso tomó alrededor de un mes, tratando de encajar todo en un Peugeot 107”, dice.

Después de pasar alrededor de un año preparándose para el viaje, partió de Londres a finales de enero, dirigiéndose a Francia, España y luego Marruecos.

“Cuando crucé a Marruecos, literalmente me puse a llorar”, dice Nubi. “Y no era tristeza.

“Fue simplemente esta abrumadora sensación de [darme cuenta], ‘wow, complicaba demasiado este proceso en mi mente. Realmente pensaba que sería más difícil de lo que fue. Y me hizo preguntarme qué más en mi vida estaba sobrecomplicando”.

Contratiempo alarmante

El amado Peugeot 107 de Pelumi Nubi, visto en París, Francia, recibió el apodo de “Lumi”. – Cortesía de Pelumi Nubi

Desde Marruecos, Nubi condujo a través del desierto del Sahara, considerado el desierto cálido más grande del mundo, hasta Mauritania y dice que la experiencia no fue en absoluto como pensaba.

“Pensaba que [el Sahara] sería solo dunas de arena, pero era una ciudad entera”, dice. “En realidad fue una de las mejores rutas que conduje”.

Una vez que llegó a Mauritania, Nubi continuó hacia Senegal y luego a Gambia; Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia y Ghana.

Sin embargo, el viaje no estuvo exento de desafíos, algunos más serios que otros.

Después de ser retenida en la frontera al ingresar a Costa de Marfil, Nubi chocó contra un camión estacionado mientras conducía de noche.

“Definitivamente fue aterrador”, dice. “El camión estaba estacionado en medio de la carretera. Sin luces de advertencia. Fui deslizándome hacia él. Nunca había tenido un accidente en mi vida, así que fue como, ‘¿Qué demonios acaba de pasar?'”

Afortunadamente, no resultó herida durante la colisión, pero su vehículo quedó severamente dañado.

Aunque consideró terminar el viaje con un coche diferente, Nubi decidió esperar a que su Peugeot, apodado ‘Lumi’, fuera reparado y continuar con él durante el resto del trayecto.

“Había este vínculo”, dice. “Ella me ha visto en los días más difíciles. He llorado en ella. He gritado de alegría en ella”.

El accidente retrasó la llegada de Nubi a Lagos, al igual que las diferentes demoras en las fronteras, incluida una espera de 48 horas para ingresar a Liberia, que experimentó en el camino.

“Las fronteras fueron más difíciles que el accidente”, dice. “Gracias a Dios no resulté herida en el accidente, pero las fronteras fueron desgarradoras en cuanto a la falta de libertad de movimiento dentro del continente africano”.

Después de dejar Costa de Marfil, Nubi se dirigió a Togo y luego a Benin, antes de llegar a su destino final, Lagos, Nigeria, el 7 de abril.

Aunque ha disfrutado inmensamente el “audaz” viaje, Nubi admite que a veces se sintió sola.

“Sí, conoces a gente nueva, pero extrañas la comida de tu mamá y tu cama”, dice.

Imagen más grande

Nubi, vista en Kenia antes de emprender su desafío de Londres a Lagos, espera que sus viajes inspiren a otros a perseguir sus sueños. – Cortesía de Pelumi Nubi

Nubi, quien ha estado narrando su viaje a través de sus cuentas de Instagram y YouTube, ha recibido un apoyo abrumador a lo largo de todo el trayecto y dice que su comunidad en línea la mantuvo en pie durante los momentos más difíciles.

“Este ha sido un viaje en solitario, pero realmente ha sido más grande que yo”, dice. “Y después del accidente, parecía que no podía terminar ahí. Había tanta gente cabalgando en el viaje para terminar”.

Maestros se han puesto en contacto con ella para contarle que sus estudiantes han estado siguiendo su viaje de cerca y padres le han enviado mensajes de apoyo en nombre de sus hijos.

“La interacción con la sociedad y las personas que me han apoyado ha sido increíble”, dice Nubi, que se asoció con la empresa estadounidense Osprey temprano en el viaje. “Recuerdos asombrosos, increíbles, que no podría comprar o ponerles precio”.

Poniendo el foco en África Occidental, Nubi espera poder ayudar a “cambiar la narrativa” en términos de cómo se ve la región en todo el mundo, y estaba emocionada de poder mostrar sitios como la Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro en Costa de Marfil, considerada la iglesia más grande del mundo.

“En términos de destino vacacional, es posible”, dice. “Hay viabilidad. No es solo calor y colas, realmente es simplemente cambiar esa narrativa a nivel mundial también”.

En cuanto a sus planes futuros, está contemplando un viaje por carretera desde Lagos a Sudáfrica. Sin embargo, Nubi planea dejar su amado coche esta vez.

“Ella vivirá su mejor vida en Nigeria”, dice, agregando que le encantaría que Lumi fuera colocada en un “pequeño museo” e inspire potencialmente a las generaciones futuras.

Aunque cree que ahora es la primera mujer negra en viajar sola desde Londres a Lagos, Nubi no está muy interesada en tales títulos y dice que ese nunca fue su objetivo.

“Fue principalmente inspirar a las personas. En cuanto a, ‘¿Piensas que Londres a Lagos es imposible? Yo lo he hecho'”, dice. “

“Era acerca de la imagen más grande. Los elogios son agradables pero no rascan la superficie de lo que intentaba lograr”.

Nubi espera poder pasar tiempo con sus amigos y familiares, muchos de los cuales viajaron a Lagos para encontrarse con ella en la gran final, así como tener la oportunidad de celebrar con estilo.

“Simplemente demostré a mí misma la fuerza que tengo dentro de mí”, dice. “Así que es un logro orgulloso personalmente.

“Pero creo que se expande mucho más allá de mí, y eso en sí mismo es simplemente tan satisfactorio”.

