Así que los ladrones se llevaron tu convertidor catalítico. Aquí es donde terminó.

Una mañana de septiembre, una camioneta vació su carga de roca pulverizada con un estruendoso golpe dentro de la planta metalúrgica de Stillwater Mining al norte del Parque Nacional Yellowstone.

El mineral extraído contiene platino, paladio y rodio, tres de los metales más raros y costosos de la tierra; los cuales son componentes vitales en los millones de convertidores catalíticos que reducen las emisiones contaminantes de los vehículos de gasolina.

En el extremo opuesto de la planta, había otro lote de metal, no proveniente de la mina, sino de convertidores catalíticos usados triturados en polvo para reciclar. Los nuevos y los antiguos metales se mezclarían bajo un intenso calor, y más tarde serían enviados a una refinería.

El reciclaje de convertidores catalíticos cuesta menos que la extracción del mineral, pero conlleva un riesgo, como descubrió Stillwater después de pagar más de $170 millones por convertidores usados, muchos de los cuales habían sido robados, según una acusación presentada esta primavera en Long Island que implicaba a la mina. Aunque Stillwater no fue acusada y negó saber que los dispositivos estaban robados.

La acusación es el resultado de una epidemia de mil millones de dólares de robos de convertidores catalíticos que no solo han inutilizado vehículos, sino que también han provocado decenas de tiroteos, secuestros de camiones y otras formas de violencia. Los dispositivos de reemplazo suelen ser difíciles de obtener y pueden costar $1,000 o más.

Aunque ha habido atención pública a los robos, se ha sabido poco sobre a dónde va el metal robado, quién se beneficia o por qué detener los robos ha resultado tan difícil.

Un examen de registros comerciales y publicaciones en redes sociales, así como entrevistas con más de 80 funcionarios en tres continentes que tienen vínculos con la industria, mostró que los dispositivos robados pasan por intermediarios, fundidores y refinerías en los Estados Unidos y en el extranjero. A lo largo del camino, su procedencia se vuelve opaca, dejando a los beneficiarios de los robos con la posibilidad de negar su participación y con poco incentivo para detenerlos.

Durante el procesamiento, el metal se mezcla con suministros legítimos de minas y chatarrerías, según descubrió The New York Times, antes de ser vendido principalmente a empresas que fabrican convertidores catalíticos para fabricantes de automóviles, así como a empresas farmacéuticas para cáncer y otros medicamentos, contratistas militares para producción de armas, y bancos para sus escritorios de comercio de metales preciosos, entre otros.

En ese punto, es casi imposible separar lo legal de lo ilegal.

Los bancos proporcionan financiamiento a corto plazo para procesar los metales, mientras que otros prestamistas, a veces llamados “banqueros en la sombra”, intervienen cuando los grandes bancos no lo hacen, dijo Mark Williams, un ex examinador del Banco de la Reserva Federal, en una entrevista.

La cuantificación de los robos es difícil y las estimaciones varían ampliamente. Se cree que alrededor del 6 por ciento de los 12 millones de convertidores catalíticos reciclados cada año fueron robados, y el resto proviene de chatarrerías y otras fuentes legítimas, según Howard Nusbaum, administrador del National Salvage Vehicle Reporting Program, un grupo sin fines de lucro que trabaja en estrecha colaboración con la aplicación de la ley.

Ese bajo porcentaje no consuela a los propietarios de los aproximadamente 600,000 coches cuyos dispositivos, a veces conocidos como gatos o autocats, fueron robados el año pasado. La demanda comercial de los tres metales, llamados metales del grupo del platino o PGM, ha sido insaciable.

En una acusación el año pasado que involucraba a un taller de automóviles en Nueva Jersey, en el que se acusaba al taller de vender convertidores robados a un co-conspirador no acusado, que personas con conocimiento de la acusación identificaron como Dowa Metals and Mining America, una fundidora de propiedad japonesa que se llama a sí misma “un portal al mundo del reciclaje de metales PGM para América del Norte y del Sur”. Un portavoz de Dowa dijo en un comunicado que la compañía “no ha hecho nada malo y que cualquier acusación en contrario es falsa”.

Ha surgido una industria de facilitadores en torno al mercado. Para ayudar a los ladrones a evaluar cuándo y dónde atacar, el taller de automóviles en Nueva Jersey vendía acceso a aplicaciones que transmitían actualizaciones de los precios de los metales junto con el valor estimado de los convertidores catalíticos de diferentes vehículos.

“Eso le facilitó las cosas a los ladrones, que de otro modo solo estarían traficando drogas en una esquina, simplemente sacaban su teléfono y decían: ‘Oh, mira, hay un Prius estacionado al otro lado de la calle, ¿me pregunto cuánto podría conseguir por eso?’” dijo el fiscal federal principal en una acusación reciente.

Los ladrones han lanzado una red amplia. Un camión de reparto de Bimbo Bakery fue atacado en New Castle, Del., al igual que un camión Mr. Ding-A-Ling Ice Cream en Latham, N.Y., y 36 autobuses escolares en un solo fin de semana en una comunidad de Connecticut. Amy Foote, una cantante de ópera en el área de la Bahía de San Francisco, dijo que le robaron 11 dispositivos de su Toyota Prius. Ella llamó al coche “una máquina expendedora de convertidores catalíticos”.

Las autoridades han desmantelado varias bandas delictivas en todo el país que trafican con los dispositivos, y muchos estados han introducido nuevas leyes. Pero los robos continúan, incluso cuando los precios de los metales han disminuido.

El tema surgió repetidamente en una reciente conferencia del Instituto Internacional de Metales Preciosos en Orlando. Lee Hockey, un consultor anteriormente con Johnson Matthey, una empresa de productos químicos especializados, abordó directamente la culpabilidad.

“La mayoría de las personas en esta sala verán los robos menores y dirán: ‘Oh, nosotros no estamos involucrados en eso’”, dijo el Sr. Hockey. “Pero todos lo están. Si usted es un refinería, incluso si está tratando con un fundidor, está obteniendo el metal, así que está en falta. Si es una compañía de seguros y está asegurando a personas en el sitio, está en falta. Si está realizando un análisis de la muestra, está en falta”. Agregó, “Está a lo largo de la cadena de suministro, y está involucrado”.

Greg Roset, exgerente del programa de reciclaje de Stillwater en Montana, contestó enérgicamente cuando se le preguntó en una entrevista si alguna vez se preocupó de que ingresara al suministro metal robado.

“Sí”, dijo, “siempre”.

Cómo comenzó todo

La fiebre por las carcasas de metal sucio debajo de los coches se remonta a un apartado terreno rocoso en la llamada Cinturón del Platino de Sudáfrica.

Durante más de 100 años, el oro reinó supremo en ese país, pero hacia 2005, una serie de acontecimientos, en parte impulsados por la industria automotriz, habían destronado el oro a favor de los PGM.

En la década de 1960, a medida que crecía la preocupación en Estados Unidos por el empeoramiento de la calidad del aire, los ecologistas señalaban a millones de coches echando humos tóxicos por sus tubos de escape. El smog cubría muchas de las principales ciudades estadounidenses.

Como respuesta, el Congreso aprobó la Ley del Aire Limpio de 1970, que incluía una disposición que exigía a todos los vehículos fabricados después de 1975 reducir drásticamente los contaminantes. Los fabricantes de automóviles se opusieron, argumentando que no era tecnológicamente posible.

Pero los investigadores de la empresa procesadora de metales Engelhard Corporation, en Nueva Jersey, descubrieron que los metales del grupo del platino podían catalizar o convertir los hidrocarburos no quemados, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno en formas menos dañinas. Para ser efectivos, los catalizadores debían ser duraderos, tener un alto punto de fusión y resistir la corrosión.

Engelhard recubrió una pantalla de panal de cerámica con una fina capa de metales del grupo del platino y la colocó dentro de un contenedor metálico a través del cual pasaba el escape del motor.

“Es una de las mayores intervenciones tecnológicas para proteger el medio ambiente en la historia”, dijo Ken Cook, presidente del Grupo de Trabajo Ambiental, una organización defensora.

Como beneficio adicional, los metales preciosos son reciclables. Un solo convertidor contiene solo una pequeña cantidad, pero con millones de coches en la carretera, todo ese raro metal que se recicla solo de chatarrerías se convirtió para algunas personas en una oportunidad perdida.

Y así, se estableció una próspera red subterránea de ladrones.

Tras los Pasos de los Metales

En un día frío de marzo de 2022, DG Auto emitió una alerta telefónica urgente: “El paladio supera los $2,900, alcanzando su precio más alto desde junio de 2021.” Al observar que los precios habían subido en promedio un 15 por ciento la semana anterior, la compañía sugirió descargar su aplicación “para asegurarse de obtener el mejor precio para su convertidor”.

DG Auto también mostró interés por los asuntos internacionales. “Los precios de los metales están aumentando a medida que se alivian los cierres en China”, fue el mensaje de texto de la empresa a los clientes. “Shangai está reabriéndose lentamente y el cierre de Beijing no es probable”.

En un parque industrial en Freehold, Nueva Jersey, a menos de medio kilómetro de una estación de inspección de vehículos estatales, DG Auto se convirtió en uno de los compradores y vendedores de convertidores catalíticos robados más grandes del país, según las autoridades.

Los clientes que pagaban $29 al mes por su “paquete de platino” podían enviar fotos de los dispositivos para obtener estimaciones, además de otros servicios.

En la acusación del año pasado, un gran jurado federal acusó a DG Auto de vender convertidores robados al co-conspirador no acusado, identificado por The Times como Dowa Metals and Mining America.

“Nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad de recolectar catalizadores gastados por nosotros mismos, lo que nos permite obtener información del mercado con relativa facilidad”, dijo el presidente de Dowa, Akira Sekiguchi, a los inversores el año pasado.

En ese momento, Dowa era copropietaria de un centro de pruebas de metales …