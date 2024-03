Amex GBT firma acuerdo para adquirir CWT

Modo oscuro/claro

(26/03/24)

American Express Global Business Travel, operado por Global Business Travel Group

y más conocido como Amex

GBT, ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir CWT, un proveedor global

de soluciones de viajes de negocios y reuniones, en una transacción

que valora a la empresa en aproximadamente $570 millones de dólares en efectivo,

sin deuda, sujeta a ciertas suposiciones y ajustes del precio de compra.

La transacción se financiará mediante una combinación de

acciones y efectivo y se espera que cierre en la segunda mitad de

2024.

CWT, una empresa privada propiedad de fondos

gestionados por un grupo de instituciones financieras incluyendo Barings,

MacKay Shields y Monarch Alternative Capital, cuenta con 4,000 clientes y se espera que

genere aproximadamente $850 millones de dólares en ingresos y $70-$80 millones de EBITDA ajustado en 2024.

“Al integrar CWT

al probado modelo de software y servicios de Amex GBT, crearemos

más opciones para los clientes, más oportunidades para las personas y más

valor para los accionistas”, dijo Paul Abbott, CEO de Amex GBT.

Amex GBT espera completar la adquisición de CWT en H2 2024

Una vez que se cierre la adquisición, los clientes de CWT

tendrán acceso al software y servicios patentados de Amex GBT para

viajes y gastos, incluyendo Neo1, Neo y Egencia, además de Select, que permite a los clientes integrarse con

socios tecnológicos.

Los clientes también tendrán acceso al

portfolio de servicios de CWT, incluyendo reuniones y eventos,

consultoría y soluciones de sostenibilidad.

“Unir fuerzas

con Amex GBT acelera nuestra visión de un futuro

habilitado por la tecnología para los viajes de negocios, donde las personas y la tecnología se combinan para

ofrecer una experiencia excepcional al cliente”, dijo Patrick

Andersen, CEO de CWT. “Tenemos plena confianza en la creación de valor de la empresa combinada”.

Al cierre de la transacción

Amex GBT espera emitir aproximadamente 71.7 millones

de acciones de su acción común a un precio fijo de $6.00 por acción y utilizará el efectivo en mano para financiar la liquidación de la deuda de CWT y el

restante de la consideración de la transacción.

Los accionistas de CWT, que

son principalmente fondos de inversión, están sujetos a un período de bloqueo de 90 días para el

50% de sus acciones y un bloqueo de 270 días para el resto de

sus acciones.

Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado

la transacción, que se espera que se complete en la segunda

mitad de 2024, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales

de cierre, incluida la obtención de ciertas aprobaciones regulatorias.

“Los viajes de negocios son, más que cualquier otro mercado, una

juego de volumen: para los clientes, para los proveedores. El tamaño es el

único medio para lograr economías de escala y llegar a niveles relevantes de

rentabilidad. La adquisición de CWT por parte de Amex GBT pondrá

más presión sobre empresas como Travelperk y Navan, ambas de

las cuales tendrán que luchar aún más para llegar a ese nivel de escala

que un gigante como Amex GBT – CWT está a punto de convertirse”, dijo

el banquero de inversiones Morgann Lesné, un experto en tecnología de viajes

Fusiones y adquisiciones de Cambon Partners. “Más en general, el trato es aún más

prueba de que 2024 resultará ser el año más grande en la historia de M&A

en el espacio de tecnología de viajes. Una ola de consolidación inevitable

después de COVID necesita tener lugar mientras que al mismo tiempo

las altas tasas de interés han detenido la recaudación de fondos para nuevas empresas, lo que lleva a

las personas a tener que fusionarse o enfrentarse al cierre. Mientras tanto, las cifras récord de turismo

para 2023 y una perspectiva muy positiva para 2024 están dejando a

muchos jugadores sintiéndose seguros de que ahora es el momento adecuado para

adquirir competidores.”

Últimas

Titulares:



