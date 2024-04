Este pequeño aparato puede hacerlo todo.

Aprovecha grandes descuentos en una pequeña cámara Wi-Fi que puedes usar para capturar videos en prácticamente cualquier situación.

Foto: Ofertas de Cult of Mac

No puedes ver todo. Si estás fuera de casa, podrías perderte la entrega de un paquete. En carretera, podrías no ver a la persona que te cortó en el tráfico. Incluso podrías no notar un animal justo enfrente de ti durante una caminata. Pero puedes capturar prácticamente cualquier cosa en video con Tokk Cam C2+ — una combinación de cámara corporal, cámara para el automóvil y cámara de seguridad.

Puedes montar esta cámara Wi-Fi de 1.5 pulgadas discretamente en tu ropa, en tu tablero de automóvil o en casa. Y por tiempo limitado, puedes obtener una por solo $48.79 con el código SECURE20.

Una cámara de seguridad, cámara corporal y cámara para el automóvil en una sola

Las cámaras para el automóvil no solo son una forma genial de revivir los momentos más frustrantes de tu viaje diario. Si estás conduciendo y alguien más te provoca un accidente, tu registro de video objetivo de lo que ocurrió podría ser mucho más útil para tu proveedor de seguros que solo tu palabra.

La Tokk Cam guarda tus grabaciones automáticamente en una tarjeta microSD, pero también puedes ver la transmisión de video en vivo usando la aplicación gratuita iCookyCam para iOS y Android. O puedes guardar tus videos en la nube. (Con tu compra, obtienes treinta días de almacenamiento en la nube de forma gratuita.)

Esta pequeña cámara incluso cuenta con un micrófono integrado, para que la Tokk Cam pueda escuchar a las personas hablar. (Esto es súper útil cuando la usas como cámara corporal). Además, su tamaño discreto y soporte manipulable la hacen mucho más fácil de ocultar que las cámaras de seguridad de tamaño completo. Coloca una en tu porche si quieres saber cuándo llegó el repartidor. O utiliza el clip incluido para pegar el dispositivo en tu ropa como cámara corporal.

La Tokk Cam incluso cuenta con visión nocturna automática. ¿Escuchas un sonido extraño en tu puerta en medio de la noche? Saca tu teléfono, accede a la vista de tu cámara y descubre qué está causando la conmoción.

Ahorra en una Tokk Cam C2+

No pierdas la oportunidad de ahorrar en este dispositivo versátil que funciona como cámara de seguridad, cámara corporal y/o cámara para el automóvil.

Obtén la Tokk Cam C2+ en oferta por solo $48.79 con el código SECURE20. ¡Eso es casi un 50% de descuento sobre el precio regular de $89.99. Nota: Este descuento finaliza el 7 de abril de 2024.

Compra en: Ofertas de Cult of Mac

Los precios están sujetos a cambios. Todas las ventas son gestionadas por StackSocial, nuestro socio que opera Cult of Mac Deals. Para soporte al cliente, por favor envía un correo electrónico directamente a StackSocial. Publicamos originalmente esta oferta el 31 de julio de 2023. Hemos actualizado la información de precios.