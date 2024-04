Estas madres palestinas en Gaza dieron a luz el 7 de octubre. Sus bebés solo han conocido la guerra.Translation: Estas madres palestinas en Gaza dieron a luz el 7 de octubre. Sus bebés solo han conocido la guerra.

NUSEIRAT, Franja de Gaza (AP) — Misiles surcaron el cielo de Gaza el 7 de octubre mientras Amal Al-Taweel se apresuraba al hospital en el campamento de refugiados de Nuseirat, ya en trabajo de parto. Después de un difícil parto, ella y su esposo, Mustafa, finalmente pudieron sostener a Ali, el hijo por el que habían luchado tres años.

El mismo día en que Rola Saqer rompió aguas buscando refugio de los bombardeos israelíes en Beit Lahia, una ciudad de Gaza cerca de donde los militantes de Hamás cruzaron la frontera horas antes en el ataque que dio inicio a la guerra. Ella y su esposo, Mohammed Zaqout, habían estado intentando tener un hijo durante cinco años, y ni siquiera las explosiones aterradoras a su alrededor les impedirían ir al hospital para tener a su bebé esa noche. Saqer dio a luz a Masa, un nombre que significa diamante en árabe.

Las familias emergieron de los hospitales a un mundo diferente. En el segundo día de vida de los bebés, Israel declaró la guerra contra Hamás y sus aviones de combate sobrevolaron los vecindarios donde se suponía que Ali y Masa crecerían. En los seis meses desde que nacieron los niños, las parejas han experimentado las pruebas de la maternidad temprana en medio de un conflicto brutal.

Desde Nuseirat hasta Rafah

Las viviendas de las familias fueron destruidas por los bombardeos, y no han tenido refugio confiable y acceso limitado a tratamiento médico y suministros para bebés. Los bebés tienen hambre y, a pesar de todos los planes que las parejas hicieron antes de la guerra, temen que las vidas que esperaban dar a sus hijos se hayan ido.

“Lo estaba preparando para otra vida, una hermosa, pero la guerra cambió todas estas características,” dijo Amal Al-Taweel a The Associated Press el miércoles. “Apenas vivimos día a día, y no sabemos qué sucederá. No hay planificación.”

Saqer recordó la esperanza que tenía antes de la guerra.

“Esta es mi única hija,” dijo, meciendo a Masa suavemente en la cuna. “Preparé muchas cosas y ropa para ella. Le compré un armario una semana antes de la guerra. También estaba planeando sus cumpleaños y todo. Llegó la guerra y lo destruyó todo.”

TIENDAS DE CAMPAÑA, SIN COMIDA

Al igual que muchos que han buscado refugio en una abarrotada Rafah, la familia Al-Taweel vivió en una tienda de campaña, donde estuvieron por más de un mes.

“Fue la peor experiencia de mi vida; las peores condiciones en las que he vivido,” dijo Amal Al-Taweel.

Israel ha restringido severamente las entregas de alimentos, agua, medicinas y otros suministros a Gaza durante la guerra, que se inició con el ataque de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel en el que los militantes mataron a unas 1,200 personas y secuestraron a unas 250.

Israel ha cobrado un terrible precio: Más de 33,000 palestinos han muerto, alrededor de dos tercios de ellos mujeres y niños, según funcionarios de salud palestinos cuyo recuento de muertes no distingue entre civiles y combatientes. La ofensiva de Israel ha provocado una crisis humanitaria en Gaza, desplazando a más del 80% de la población y dejando a más de 1 millón de personas al borde de la inanición.

Ali, a quien le diagnosticaron gastroenteritis antes de que la familia huyera a Rafah, tenía vómitos crónicos y diarrea — signos de desnutrición que, según la principal agencia de salud de la ONU, ahora son comunes en uno de cada seis niños gazatíes. Está desnutrido, con solo 5 kilogramos (11 libras).

“Ni siquiera puedo alimentarme adecuadamente para alimentar a mi hijo correctamente,” dijo Amal Al-Taweel. “El niño pierde más peso del que gana.”

Sus padres se preocupaban por las erupciones en su rostro, tratando de protegerlo de la exposición constante al sol en la tienda de campaña.

Mustafa Al-Taweel pasó meses trabajando como camarero en un café de la ciudad de Gaza para ahorrar para alimentos para bebés, juguetes y ropa. Ahora, no puede comprar ni siquiera los alimentos más simples en Rafah. La guerra ha provocado escasez de las necesidades más básicas, con pañales y fórmula difíciles de encontrar o inasequibles. Han tenido que depender de alimentos enlatados suministrados por la ONU.

“Su padre trabajaba todos los días para brindarle leche, pañales y muchas otras cosas que necesitaba,” dijo Amal Al-Taweel. “Incluso los juguetes se han ido. No hay nada que podamos permitirnos para darle.”

Necesitando ayuda, los Al-Taweel decidieron regresar a la casa de los padres de Amal en el centro de Gaza en febrero.

No lejos de donde vivían los Al-Taweel en Rafah, Masa y sus padres encontraron un lugar en el campo de refugiados de Shaboura. Vivieron en una pequeña tienda de campaña que la pareja hizo cosiendo bolsas de harina, dijo Saqer.

El agua fangosa se acumulaba alrededor de la tienda cuando llovía, y la zona siempre olía a aguas residuales. Hacer cualquier cosa implicaba esperar en fila, lo que significaba que un viaje al baño podía llevar horas.

Masa se enfermó. Su piel se volvió amarillenta y parecía tener fiebre perpetua, con sudor perlado en su pequeña frente. Saqer intentó amamantarla pero no pudo producir leche porque ella también estaba desnutrida. Le salieron llagas en los pechos.

“Incluso cuando soporto el dolor e intento amamantar a mi hija, lo que bebe es sangre, no leche,” dijo.

Desesperada, Saqer vendió los paquetes de ayuda que recibió de la ONU para comprar fórmula para Masa. Finalmente, decidió regresar al centro de Gaza en busca de tratamiento médico para su hija, dejando a su esposo atrás para cuidar de su tienda de campaña y partiendo en un carro tirado por un burro.

DE VUELTA A CENTRO DE GAZA

Ambas madres probaron suerte en el hospital Al-Aqsa una vez que llegaron al centro de Gaza. Saqer tuvo suerte — los médicos allí le dijeron que Masa tenía un virus y le dieron medicamentos a la bebé.

Pero le dijeron a Amal que Ali necesitaba una cirugía para una hernia que no podían realizar. Como la mayoría de los demás hospitales de Gaza, Al-Aqsa solo realiza cirugías para salvar vidas. Después de casi seis meses de guerra, el sector de la salud de Gaza ha sido diezmado. Solo 10 de los 36 hospitales de Gaza todavía funcionan parcialmente. El resto ha cerrado o apenas funcionan porque se quedaron sin combustible y medicamentos, fueron saqueados por tropas israelíes o fueron dañados por los enfrentamientos.

Mientras las familias reflexionan sobre el futuro, no pueden imaginar que la vida de sus bebés se parecerá a lo que habían imaginado. Saqer dijo que incluso si su familia pudiera regresar a su casa en el norte de Gaza, solo encontrarían escombros donde antes estaba su casa.

“Lo mismo que sufrí en Rafah, lo sufriré en el norte,” dijo. “Toda nuestra vida la pasaremos en una tienda de campaña. Ciertamente será una vida difícil.”