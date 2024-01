Un aumento “sin precedentes” en las amenazas de terror durante la guerra entre Israel y Hamas, dice el principal funcionario de terrorismo del Reino Unido

El jefe de contra-terrorismo del Reino Unido dijo el viernes que la amenaza terrorista en el país se encuentra en un nivel “sin precedentes” desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el pasado octubre.

El comisario asistente de la Policía Metropolitana, Matt Jukes, dijo que ha habido un aumento del 25% en la información sobre el terror que llega a la policía desde que comenzó la guerra, agregando que “es difícil recordar un mundo más inestable, peligroso e incierto”, según Sky News.

Jukes agregó que la guerra Israel-Hamas ha creado un nuevo “momento de radicalización” para los extremistas islamistas instigados por “cantidades extraordinarias” de contenido en línea y desinformación, según BBC News.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre después de que Hamas lanzara un ataque no provocado contra Israel.

“Todo ese material en línea es parte de un clima peligroso”, dijo Jukes, lo que creó un “momento de radicalización, con el potencial de empujar a las personas hacia el terrorismo”.

En el Reino Unido, hasta ahora ha habido 33 arrestos relacionados con el terrorismo vinculados a la guerra en Gaza, según informó la BBC, y la policía no confirmó si se habían detenido complots terroristas.

“Esto no es simplemente retórica”, continuó. “En mi posición, tiendes a mirar tableros de indicadores y hay indicadores particulares en los que nos vamos a enfocar. Y en este momento, hay indicadores en ese tablero que se están moviendo en la dirección incorrecta”.

Jukes agregó que el Reino Unido enfrenta las peores amenazas de “actores estatales hostiles” desde la Guerra Fría.

“No quiero ser tímido. Estamos hablando de partes del aparato estatal de Irán, China y Rusia”, dijo a los reporteros. La policía metropolitana anunció el viernes que había añadido otra unidad a su departamento centrado en contrarrestar las amenazas de esos tres países.

Reuters contribuyó a este reportaje.

Fuente del artículo original: ‘Unprecedented’ spike in terror threats amid Israel-Hamas war, top UK terrorism official says