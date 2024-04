El líder del partido de extrema derecha en Austria niega vínculos con Rusia.

El líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) de extrema derecha, Herbert Kickl, se ha distanciado de Moscú en el curso de las investigaciones sobre presunto espionaje ruso en Austria.

“No tengo ninguna conexión personal con Rusia en absoluto”, dijo Kickl el jueves en el parlamento en Viena, donde fue interrogado en una comisión de investigación.

Kickl, quien se desempeñó como ministro del Interior de 2017 a 2019, compareció como testigo en un subcomité para arrojar luz sobre el presunto abuso de poder por parte de políticos socialdemócratas y de derecha.

El presunto escándalo de espionaje involucra a un ex oficial de inteligencia austriaco, acusado de ser un agente doble.

El jueves, varias preguntas se centraron en el ex oficial de inteligencia y su presunto espionaje para Rusia. Kickl dijo que no conocía al funcionario y, como ministro, no había sido informado de que el funcionario ya había sido confrontado con acusaciones de espionaje en ese momento.

Se dice que el presunto agente doble pasó información al ex director del colapsado proveedor de servicios de pago alemán Wirecard, Jan Marsalek, quien también es sospechoso de trabajar para Rusia. Según Kickl, no tuvo contacto directo con Marsalek, quien ahora es un fugitivo.

Sin embargo, el líder del FPÖ confirmó que Marsalek se había reunido con otros funcionarios del Ministerio del Interior para discutir ideas para detener a los refugiados en el norte de África.

El partido de extrema derecha de Kickl ha sido criticado por su postura sobre Rusia. El FPÖ se opone a las sanciones contra Moscú. En febrero, Kickl exigió que “las relaciones con Rusia deben normalizarse”.

En 2016, el partido firmó un acuerdo de amistad con el partido del presidente ruso Vladimir Putin, Rusia Unida. Según el FPÖ, el pacto nunca se implementó.

Antes de las elecciones parlamentarias de otoño en Austria, el FPÖ lidera las encuestas con alrededor del 27%.

Líder del Partido de la Libertad de Austria (FPOe) de extrema derecha Herbert Kickl habla durante una declaración en la investigación parlamentaria sobre el “abuso de poder rojo-azul” en Viena. Georg Hochmuth/APA/dpa