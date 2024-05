La última novedad de Apple en iPads incorpora la mejor característica de la batería del iPhone 15.

“

Una de nuestras nuevas funciones favoritas del iPhone 15 es la capacidad de limitar la carga a solo 80 por ciento. Desde hace años, algunos productos de Apple han tenido una función de carga de batería optimizada que tiene en cuenta tus hábitos de carga y uso diarios y solo cargará tu iPhone o Mac hasta un 80% cuando haya determinado que es poco probable que necesites más.

Pero el iPhone 15 y 15 Pro introducen una tercera opción: forzar la carga para que se detenga en un 80 por ciento. Es una excelente opción para aquellos preocupados por la salud a largo plazo de sus baterías de iPhone, ya que mantener una batería completamente cargada hace que se degrade más rápido, y limitarla al 80 por ciento ayudará a que la batería mantenga su capacidad completa durante mucho más tiempo.

No está claro por qué el límite del 80 por ciento no está disponible en iPhones antiguos u otro hardware de Apple, ya que parece ser un cambio de software relativamente simple, pero aquellos que compren un nuevo iPad 2024 (el iPad Air M2 o el iPad Pro M4) estarán contentos de verlo como una opción también. Dado que Apple no lo ha llevado a iPhones anteriores en las últimas cinco actualizaciones de iOS 17, es poco probable que aparezca hasta iOS 18, si es que algún día lo hace.

El sitio holandés iCulture fue el primero en notar la opción. Como antes, no hay una opción de “carga de batería optimizada” en iPads, por lo que es un poco extraño ver aparecer la función de límite de carga. Los iPads anteriores tampoco tienen la función de visualización de salud de la batería en Ajustes, que ahora está disponible en los nuevos iPads 2024 para que puedas ver estadísticas de capacidad máxima y recuentos de ciclos, así como la fecha de fabricación de la batería y el primer uso.

Con suerte, el límite de carga del 80 por ciento será una opción en todo el hardware futuro de Apple. Para aquellos que no necesitan ese 20 por ciento adicional para pasar el día, realmente ayudará a mantener sus baterías saludables durante años.

