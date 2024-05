Súplica del ejército de EE. UU. a Israel: Haz más para proteger a los gazatíes en la zona de guerra

Durante meses, la administración Biden ha implorado a Israel que haga más para proteger a los civiles palestinos, que han soportado la mayor carga de la campaña del Primer Ministro Benjamín Netanyahu en Gaza para destruir a Hamas. Pero ahora, en vísperas del gran asalto amenazado hace mucho tiempo de Israel a la ciudad de Rafah, la brecha entre lo que Estados Unidos recomienda y lo que Israel parece estar decidido a hacer no podría ser más grande. La lista de sugerencias de la administración Biden es extensa. El secretario de Defensa Lloyd J. Austin III dijo esta semana que Estados Unidos quería que Israel llevara a cabo operaciones “más precisas”, y que las bombas de 2,000 libras que ha estado utilizando en la densamente poblada Gaza “podrían causar mucho daño colateral”. Los funcionarios estadounidenses también quieren que Israel se incline más hacia el envío de tropas de operaciones especiales para llevar a cabo redadas dirigidas a líderes y combatientes de Hamas, en lugar de depender de campañas de bombardeos aéreos y tanques. Pero el consejo se reduce a esto: Estados Unidos quiere que Israel aparte a los civiles palestinos del camino, y que haga más para ayudar a que la ayuda humanitaria entre, antes de lanzar cualquier incursión en Rafah. De hecho, si dependiera de la administración Biden, Israel no entraría en Rafah en absoluto. “Ciertamente nos gustaría ver que no se produzca un combate importante en Rafah”, dijo el Sr. Austin en una audiencia del subcomité del Senado el miércoles. Luego vinculó las acciones de Israel en Rafah con la futura ayuda de armas estadounidenses.