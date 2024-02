Estados Unidos tiene nueva información sobre las capacidades nucleares de Rusia

Estados Unidos ha informado al Congreso y a sus aliados en Europa sobre una nueva inteligencia acerca de las capacidades nucleares rusas que podrían representar una amenaza internacional, según funcionarios informados sobre el asunto.

Los funcionarios dijeron que la nueva inteligencia era grave, pero que la capacidad aún estaba en desarrollo y Rusia no la había desplegado. En consecuencia, no representaba una amenaza urgente para Estados Unidos, Ucrania o los aliados europeos de Estados Unidos, dijeron. La información es altamente clasificada, y los funcionarios dijeron que no se podía desclasificar sin cortar su fuente.

Un funcionario actual y otro anterior de Estados Unidos dijeron que la nueva inteligencia estaba relacionada con los intentos de Rusia de desarrollar un arma nuclear antisatélite basada en el espacio. ABC News informó anteriormente que la inteligencia tenía que ver con dicha capacidad. Funcionarios actuales y anteriores dijeron que el arma nuclear no estaba en órbita.

La amenaza salió a la luz después de que el representante Michael R. Turner, republicano de Ohio y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, emitiera una enigmática declaración pidiendo a la administración de Biden que desclasificara el material. La declaración de Turner, y su decisión de compartir la información con otros en el Congreso, causó revuelo en Washington sobre cuál era la inteligencia.

Pero la declaración enfureció a los funcionarios de la Casa Blanca, que temían la pérdida de fuentes importantes de información sobre Rusia. Si bien Turner ha sido un aliado de la Casa Blanca en ayuda a Ucrania, sus comentarios del miércoles se convirtieron en el último punto de tensión en las relaciones tensas entre la administración de Biden y los republicanos del Congreso.

La inteligencia se desarrolló en los últimos días, y si bien es importante, los funcionarios dijeron que no era una advertencia de tipo “rompa el vidrio” de ninguna amenaza inminente. Pero Turner instó a su publicación.

“Estoy solicitando que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la administración y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza”, dijo Turner.

Su comité tomó la inusual decisión de votar el lunes para poner la información a disposición de todos los miembros del Congreso, un paso que alarmó a algunos funcionarios, ya que no está claro en qué contexto, si corresponde, se presentó la inteligencia en posesión del comité. En una nota a los legisladores, el Comité de Inteligencia de la Cámara dijo que la inteligencia se refería a una “capacidad militar extranjera desestabilizadora”.

El Capitolio está enredado en un amargo enfrentamiento político sobre si Estados Unidos debería movilizar recursos para contrarrestar las amenazas rusas a Ucrania, una causa que la mayoría de los demócratas y algunos republicanos, incluido Turner, han argumentado que es esencial para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero una mayoría de los miembros republicanos de la Cámara, incluido el presidente Mike Johnson, rechazan los llamados a votar en el pleno de la Cámara un paquete de ayuda extranjera aprobado por el Senado con $60.1 mil millones para Ucrania.

El ex presidente Donald J. Trump ha alentado la oposición republicana, diciendo este fin de semana que animaría a Rusia a “hacer lo que diablos quiera” a cualquier país de la OTAN que no haya gastado lo suficiente en su propia defensa.

Otros funcionarios dijeron que Turner estaba haciendo más de la nueva inteligencia de lo que se esperaría normalmente, tal vez para crear presión para que la Cámara tome la solicitud de financiamiento suplementario para Ucrania que aprobó el Senado esta semana.

Esa medida, que proporciona ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán, enfrenta perspectivas inciertas en la Cámara. Si bien muchos republicanos se oponen al financiamiento adicional, Turner es un firme defensor de más asistencia a Ucrania y recientemente visitó Kiev, la capital.

Poco después del anuncio de Turner, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, entró en la sala de prensa de la Casa Blanca para hablar sobre la importancia de seguir financiando al ejército de Ucrania.

Pero Sullivan se negó a responder a una pregunta de un reportero sobre el contenido del anuncio de Turner, diciendo solo que estaba programado para reunirse con el presidente el jueves.

“Tenemos programada una sesión informativa para los miembros de la Cámara del Grupo de los Ocho mañana”, dijo Sullivan, refiriéndose a un grupo de líderes del Congreso de ambos partidos. “Eso se ha programado. Por lo tanto, me sorprende un poco que el representante Turner haya salido públicamente hoy antes de una reunión agendada para que me siente con él junto a nuestros profesionales de inteligencia y defensa mañana”.

El representante Jim Himes, demócrata de Connecticut y miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que el problema era “serio” y que Turner tenía razón en enfocarse en él. Pero agregó que la amenaza “no arruinaría su jueves”.

Los senadores Mark Warner, demócrata de Virginia, y Marco Rubio, republicano de Florida, afirmaron en un comunicado conjunto que el Comité de Inteligencia del Senado había estado rastreando el problema desde el principio y había estado discutiendo una respuesta con la administración de Biden. Pero los legisladores dijeron que la divulgación de información sobre la inteligencia podría exponer los métodos de recopilación.

En la Casa Blanca, cuando se le preguntó a Sullivan si podía decir a los estadounidenses que no había nada de qué preocuparse, respondió que era “imposible responder con un ‘sí’ claro”.

“Los estadounidenses entienden que hay una gama de amenazas y desafíos en el mundo con los que tenemos que lidiar todos los días, y esas amenazas y desafíos van desde el terrorismo hasta actores estatales”, dijo Sullivan. “Y tenemos que enfrentarlos de una manera en la que aseguremos la seguridad última del pueblo estadounidense. Estoy seguro de que el presidente Biden, en las decisiones que está tomando, garantizará la seguridad del pueblo estadounidense en el futuro”.

Mr. Turner se negó a responder preguntas el miércoles. Jason Crow, demócrata de Colorado, dijo que la nueva inteligencia era una de varias “amenazas volátiles” que enfrenta Estados Unidos.

“Esto es algo que requiere nuestra atención”, dijo Crow. “No cabe duda. No es una crisis inmediata, pero ciertamente algo acerca de lo cual tenemos que ser muy serios”.

El Sr. Johnson, aparentemente tratando de difundir la calma después del anuncio del Sr. Turner, dijo que “no hay necesidad de alarma pública”.

“Vamos a trabajar juntos para abordar este asunto”, dijo el Sr. Johnson.

Erica L. Green, Luke Broadwater and Glenn Thrush contribuyeron a este reporte desde Washington.