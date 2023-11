Mi timbre inteligente tiene un descuento de $30 durante el Cyber Monday – aquí te decimos por qué también deberías tener uno

No pensé que necesitaría un timbre inteligente, hasta que instalé uno en la parte delantera de mi casa. Es extremadamente útil recibir una notificación cuando suena el timbre, o que mis HomePods suenen cuando estoy en un lugar donde no puedo escuchar la unidad de sonido.

Este es mi timbre inteligente, el Aqara smart doorbell G4. Se ve bien, tiene una cámara sólida y funciona perfectamente con HomeKit sin necesidad de un concentrador adicional. Incluso escribí sobre por qué es tan bueno, y ahora puedes conseguir uno con $30 de descuento en la venta del Cyber ​​Monday.

Dónde encontrar ofertas de timbres del Cyber Monday

Este timbre es mi favorito de nuestra lista de los mejores timbres de video, y hay muchas razones por las que. Me gustó lo fácil que fue instalarlo en mi casa, lo fácil que fue conectarlo a mi configuración de HomeKit. Mis HomePods suenan cuando alguien llama a la puerta y, lo mejor de todo, puedo contestar la puerta cuando ni siquiera estoy en casa.

No he perdido ningún paquete desde que lo instalé en mi casa, y nunca he tenido uno colocado en un lugar molesto. Puedo hablar con el repartidor cuando está en la puerta y hacerle saber dónde quiero que vaya mi paquete. Genial.