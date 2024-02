Esta pareja utilizó una aplicación de sincronización labial con inteligencia artificial para superar la barrera del idioma.

“`html

El Sr. Romero visita a la Sra. Ochoa en México aproximadamente una vez al mes. Pero cuando están separados, la aplicación alimentada por inteligencia artificial transporta a la Sra. Ochoa a la cocina del Sr. Romero o a un torneo de lucha libre donde él entrena a su hijo adolescente. Intercambian mensajes en WhatsApp y hacen videollamadas mientras la Sra. Ochoa se prepara para trabajar. Además de la función de lip-dub, la Sra. Ochoa a menudo utiliza su iPad para traducir sus tête-à-tête, mientras que el Sr. Romero utiliza los auriculares Timekettle WT2 Edge, que ofrecen traducción simultánea bidireccional para ayudarlo a seguir una conversación en tiempo real.

Debido a que sus horarios de trabajo difieren, la Sra. Ochoa generalmente está trabajando mientras el Sr. Romero está durmiendo. “Pero por la mañana, siempre es ‘Buenos días, amor’, acompañado de un video de LeRoy deseándome un buen día”, dijo ella.

Las aplicaciones tecnológicas no siempre son perfectas, pero el Sr. Romero dijo que a veces eso era algo bueno.

“No hay repeticiones a menos que grabes el video varias veces”, dijo el Sr. Romero sobre la aplicación de lip-dub. “Creo que resalta las imperfecciones perfectas de la comunicación, y creo que te ayuda a crecer”.

En octubre, el Sr. Romero envió un nuevo mensaje de video traducido, esta vez a la abuela de la Sra. Ochoa, buscando su bendición antes de pedirle a la Sra. Ochoa que se casara con él en persona. Dejando de lado sus ayudantes de inteligencia artificial, el Sr. Romero dijo que memorizó meticulosamente frases en español durante semanas antes del compromiso. Están planeando una boda para este verano en Rosarito, México.

Se dan cuenta de que probablemente no dependerán de herramientas de inteligencia artificial para siempre: la pareja también ha comenzado a ayudarse mutuamente a aprender español e inglés a la antigua. “Trato de enseñarle cinco tarjetas de memoria al día cuando está conmigo”, dijo la Sra. Ochoa. “Él me dirá, ‘No, cuatro – no, tres. Y yo diré, ‘¡No, cinco!'”

En una entrevista conjunta este mes, la pareja conversó en ambos idiomas, pausando ocasionalmente para asegurarse de que estaban en la misma página, y para que el Sr. Romero pudiera decir un “te amo” a la Sra. Ochoa.

