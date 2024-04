¿Está la economía global tropezando hacia los “Años Tíbios”?

Tras un período de altos precios y tasas de interés elevadas, Christine Lagarde se permitió esta semana un momento de optimismo.

“Estamos viendo claramente signos de recuperación”, dijo la presidenta del Banco Central Europeo el miércoles. Un mercado laboral “fenomenal” se vería igualado por un rebote que, aunque “tímido” al principio, cobraría velocidad a lo largo de 2024, añadió.

Su tono aliviado —reflejado en otros lugares bajo un Washington soleado durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial— era comprensible. Una economía estadounidense boyante, la creciente demanda doméstica en India y la disminución de las presiones de precios en otros lugares han reducido las posibilidades de una tan temida recesión global a casi cero. El FMI ahora prevé que la economía mundial crecerá un 3,2 por ciento este año, frente al 2,9 por ciento proyectado hace seis meses.

“El ambiente esta vez fue un poco más positivo”, dice Masood Ahmed, presidente del think-tank Center for Global Development y ex funcionario del FMI y del Banco Mundial. “Las perspectivas económicas a corto plazo son un poco mejores.”

Sin embargo, cualquier celebración por el aparente aterrizaje suave entre los banqueros centrales y los ministros en Washington se vio grandemente mitigada por dos factores.

La primera era la creciente posibilidad de que las persistentes presiones de precios en EE.UU. mantengan las tasas de interés de la Reserva Federal, y por lo tanto los costos de endeudamiento globales, más altos por más tiempo. Esto golpeará a los mercados emergentes con grandes cantidades de deuda en dólares, y complicará los planes del BCE y otros bancos centrales para reducir sus propias tasas, incluso si insisten en que no se dejarán influir por las deliberaciones en Washington.

La nube más grande en el horizonte era un pronóstico cada vez más sombrío para las perspectivas de crecimiento global durante el resto de esta década. La economía mundial corría el riesgo de caer en “los años veinte tibios”, advirtió la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, antes de las reuniones, si las políticas no cambiaban drásticamente.

Las proyecciones a medio plazo en el Informe de Estabilidad Financiera Global del fondo, que muestra dónde piensan los funcionarios que estará el crecimiento dentro de cinco años, son las más bajas en décadas. Hacia finales de la década de 2020, el crecimiento global caería más de un punto porcentual en comparación con el promedio previo a la pandemia, encontró el fondo.

Lo que subyace a la melancolía es una mezcla de baja productividad, un repliegue en la globalización —y su corolario, frecuentes episodios de agitación geopolítica.

Juntos, esta combinación tóxica arrastraría el crecimiento a niveles mezquinos y, al hacerlo, sembraría las semillas del “descontento popular” con la política convencional, advirtió Georgieva. El riesgo es especialmente pronunciado en algunos de los países más pobres del mundo, que probablemente quedarán aún más rezagados respecto a sus contrapartes en economías emergentes y avanzadas.

La tendencia —y cómo abordarla, agregó la jefa del FMI el jueves— es “lo que pienso cuando me despierto en medio de la noche”.

El pesimismo del fondo se basa en la idea de que años de tasas de interés bajas tras la crisis financiera global de 2008 llevaron a una mala asignación de capital que mantuvo a empresas zombis ineficientes en funcionamiento y evitó que la inversión se destinara a actividades más prometedoras y rentables.

Con la inversión baja, el resultado ha sido un crecimiento de la productividad lento en varias grandes economías, especialmente en la UE. El temor de los funcionarios es que los países, especialmente aquellos con poblaciones envejecidas y menos margen de maniobra presupuestario, tendrán dificultades para revertir la tendencia.

2.500+ Número de intervenciones políticas en todo el mundo el año pasado, según cálculos del FMI

Gita Gopinath, la primera subdirectora gerente del FMI, ha advertido anteriormente sobre el impacto perjudicial que la fragmentación del comercio podría tener en el PIB global © Ken Cedeno/Reuters

Las políticas industriales, una vez consideradas anatema en círculos de formulación de políticas económicas globales, están de regreso en la agenda. Según los cálculos del FMI, hubo más de 2.500 intervenciones políticas en todo el mundo el año pasado. Las tres grandes potencias económicas del mundo —China, la UE y EE.UU.— representan casi la mitad del total.

Gita Gopinath, la primera subdirectora gerente del FMI, advirtió en diciembre que las pérdidas globales por la fragmentación del comercio podrían ser de hasta el 7 por ciento del producto interno bruto.

El temor para aquellos que se oponen a este tipo de intervencionismo es que, en un año en el que más de la mitad de la población mundial se dirige a las urnas —incluidos EE.UU. y Europa—, los políticos se verán tentados a levantar barreras comerciales cada vez mayores para ganar votos.

El presidente del FMI Kristalina Georgieva, IMF Managing Director, at the bank’s headquarters on Friday. She says she is concerned that sluggish growth risks sowing the seeds of ‘popular discontent’

El estado de ánimo en Washington es beligerante en ambos lados del pasillo. Joe Biden, el presidente, dijo esta semana que quería triplicar los aranceles sobre el acero chino.

El peligro, creen algunos, es que en un entorno de sacudidas frecuentes —que van desde guerras hasta pandemias— las autoridades pueden haberse vuelto más hábiles para ignorar los peligros fiscales crecientes que para enfrentarlos.

“Hay una tolerancia y una voluntad de vivir con estos riesgos”, dice Ahmed, del Center for Global Development. “La gente lee que hay un enorme déficit estadounidense y cree que es cierto. Pero luego simplemente sigue adelante con sus vidas.

La ansiedad sobre las perspectivas económicas ha disminuido aún más, dada la ausencia de un aterrizaje duro tan temido provocado por vertiginosos aumentos de tasas de interés. “La gente está menos preocupada por el corto plazo ahora,” agrega Ahmed.

Sin embargo, dado las fuerzas que obstaculizan un crecimiento robusto en los próximos años, el actual alivio económico podría resultar desalentadoramente efímero. La trayectoria descendente en las proyecciones de crecimiento a más largo plazo del FMI se asemejaba a una “pista de esquí suiza”, dijo Georgieva. “No quiero eso para el futuro.”