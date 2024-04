Esta alternativa a la App Store podría convertir al iPhone en el smartphone definitivo para emulación (¡y hasta cuenta con la aprobación de Apple!)

Pips and Pixels

Pips and Pixels es una nueva columna de James Bentley, el experto en juegos residente de iMore, que discute todo sobre los juegos en el ecosistema de Apple. Pips and Pixels explora las últimas noticias, accesorios y títulos que podrías haberte perdido, y te trae comentarios de los principales desarrolladores en el mercado de aplicaciones. Los avances recientes en los procesadores Apple Silicon M y el nuevo chip A17 Bionic muestran que Apple se está tomando los juegos más en serio. James mira hacia el resto de la industria de los juegos para ver qué podría ser lo próximo para los jugadores de Apple.

El iPhone es un dispositivo de juego increíble. Cuando llegas al iPhone 15 Pro Max, el mejor iPhone en este momento, tienes aún más potencia al alcance de tus manos de la que hemos visto en un dispositivo móvil de Apple antes. Sin embargo, más nuevo no siempre es mejor y un resurgimiento en el deseo de jugar juegos antiguos muestra eso.

¿Te gustaría jugar más juegos retro mientras estás en movimiento pero no quieres comprar un dispositivo dedicado como el Analogue Pocket? Un emulador de videojuegos retro se está lanzando en una alternativa a la App Store en la UE y Apple incluso lo ha aprobado. Y si no vives en la UE, la App Store finalmente comenzará a aceptar emuladores de juegos pero con un pequeño detalle.

También nos enteramos esta semana de que uno de los mejores juegos independientes de 2019 llegaría a Apple Arcade, dándome una excusa para volver a jugar un juego que realmente me atrapó hace algunos años. Finalmente, si estás buscando jugar videojuegos en Apple Vision Pro, una de nuestras compañías de controladores favoritas ha agregado soporte para el auricular espacial de Apple.

Noticias de juegos de Apple de esta semana

1. Apple acaba de abrir la App Store a los emuladores de juegos, pero hay un truco

En un esfuerzo por evitar que los clientes acudan a fuentes externas como tiendas de aplicaciones alternativas, Apple finalmente está permitiendo emuladores de juegos en su App Store oficial. Sin embargo, Apple tiene que aprobar esas aplicaciones y los proveedores de aplicaciones son responsables del software que ofrecen y serán responsables de “todas las leyes aplicables”.

En la UE, el emulador de juegos Delta se distribuirá a través de Alt Store, una alternativa a la App Store. Como compartió Riley Testut, el desarrollador de la aplicación, la aplicación oficial de Delta fue aceptada para su distribución por Apple, lo que significa que un representante de Apple revisó la aplicación y decidió que podía ser compatible para su publicación.

Esto significa que los usuarios de iPhone podrán emular fácilmente juegos desde el NES hasta el Nintendo DS. Quizás la mejor parte de usar Delta es que tiene soporte para controles externos, con soporte de teclado Bluetooth, mapeo de botones personalizado y soporte para los mejores controladores para iPhone. Si quieres jugar juegos retro en tu dispositivo móvil, esta será la mejor manera de hacerlo.

2. Un contendiente al juego indie del año encabeza Apple Arcade para mayo: Sonic Dream Team, Game Room y Hello Kitty Island Adventure también planean importantes actualizaciones

Dicey Dungeons+ llegará a Apple Arcade el 2 de mayo. Es un juego de construcción de mazos de tipo roguelike basado en dados. En cada turno, se lanzan dados y puedes jugarlos en las cartas que asignas a tu personaje, creando efectivamente tu equipo. Hay un elemento de suerte en él, gracias a esos lanzamientos, que debes tener en cuenta al crear tu construcción. Con seis personajes centrales, cada uno más difícil que el anterior, debes enfrentarte a la Dama de la Suerte, que te ha transformado en un dado andante y te ha arrojado a un retorcido programa de juegos. Es muy divertido y seguro será uno de los mejores juegos de Apple Arcade cuando se lance.

3. Algunos de nuestros controladores de juegos iOS favoritos de 8BitDo acaban de agregar soporte para Apple Vision Pro

En iMore somos grandes fans de los controladores 8BitDo. Como se anunció recientemente, controladores como el maravilloso 8BitDo Ultimate, 8BitDo Pro 2 y 8BitDo Lite 2 ahora tienen soporte para Apple Vision Pro, lo que los hace perfectos para jugar en Apple Arcade en esa gran pantalla virtual. No solo es emocionante esta noticia en sí misma, sino que es una señal de una mayor inversión en los juegos de Apple Vision Pro. 8BitDo es uno de los fabricantes de controladores más reconocidos y, si otras empresas ven que se está comprometiendo con el soporte de Apple Vision Pro, podrían seguir su ejemplo.

Con los usuarios recibiendo más juegos espaciales de Apple Vision Pro cada pocas semanas, no podemos esperar para ver cómo será la línea de juegos en solo unos meses.

Noticias de juegos de nuestros amigos

El director de publicaciones de Baldur’s Gate 3 dice que la última victoria de los jugadores de CRPG es prueba de que un “desarrollador no es un activo prescindible” — GamesRadar

Baldur’s Gate es uno de los mejores juegos para Mac en este momento: una gran versión de uno de los mejores juegos de los últimos años. Es un enorme RPG basado en elecciones con personajes en el centro de todo, por lo que tiene sentido que los creadores del juego se preocupen mucho por los desarrolladores.

Michael Souse, el director de publicaciones, afirma que su victoria en la elección de los jugadores en los premios BAFTA Game Awards y los elogios por el juego en general son una “testimonio del hecho de que un desarrollador no es un activo prescindible”.

Slay the Spire 2 está en camino porque los fans fueron “el extra mile” para el constructor de mazos roguelike original: “Amamos nuestro trabajo” — GamesRadar

Slay the Spire es uno de mis juegos roguelike favoritos de todos los tiempos y es jugable a través de un puerto nativo de Steam para Mac o como parte de Apple Arcade. Es un título maravilloso que no tienes excusa para no jugar. Con una secuela anunciada en el escaparate Triple-i, los desarrolladores anunciaron que solo existe gracias al gran apoyo que los fans le han dado en los últimos años.

Manteniendo la aclamada puntuación de “Overwhelmingly Positive” en Steam con más de 130,977 reseñas, es un gran éxito que ha logrado inspirar a muchos roguelikes desde su lanzamiento en 2019. Slay the Spire 2 se lanzará en acceso anticipado en 2025, y esperamos que un puerto para Mac llegue justo después.

Calendario: Grandes lanzamientos de juegos de abril

(Crédito de la imagen: Wales Interactive)Finalmente, Sker Ritual se lanzará fuera del acceso anticipado en su versión 1.0 el 18 de abril. Jugué este juego el primer día de su lanzamiento de acceso anticipado y lo disfruté bastante. Una experiencia similar a Call of Duty Zombies, es un shooter basado en rondas multijugador donde los jugadores enfrentan zombies, obtienen puntos por disparos exitosos y usan esos puntos para comprar nuevas armas y abrir puertas para llegar a otras partes del mapa. Es un bucle simple pero muy divertido. Aunque aún no está disponible nativamente en Mac, podría funcionar con la emulación de Windows de Parallels.

No Rest for the Wicked es un nuevo RPG de acción de los creadores de la franquicia Ori. Al igual que Ori, tiene una gran estética pero es muy diferente en casi todos los demás aspectos. Ambientado en el año 841, juegas el papel de Cerim, un guerrero sagrado que tiene como objetivo luchar contra una plaga impía que ha regresado a su tierra. Tomando elementos de juegos como Diablo, parece frenético, brutal y muy interesante.

Desplázate horizontalmente para ver más juegosLanzamientos de juegosFecha de LanzamientoPlataformasJugable en Apple?Throne of Bone8 de abrilPCSíChildren of the Sun9 de abrilPCNo nativoHarold Halibut16 de abrilPC, Xbox, PlayStation, Nintendo SwitchNo nativoNo Rest for the Wicked18 de abrilPC, Xbox, PlayStationNo nativoSker Ritual18 de abrilPC, Xbox, PlayStationNo nativoEiyuden Chronicle: Hundred Heroes23 de abrilPC, Xbox, PlayStationNo nativoAnother Crab’s Treasure25 de abrilPC, Xbox, PlayStationNo nativoStellar Blade26 de abrilPlayStationNoSand Land25 de abrilPC, Xbox, PlayStationNo nativoNivelación: Accesorios de juegos en nuestro radar

El 8BitDo Ultimate es uno de los mejores controladores para Mac en este momento, gracias a los botones fantásticos, la excelente conectividad y una excelente vida útil de la batería. Ayuda que también se ve bastante genial. Eso, junto con el hecho de que ahora funciona con Vision Pro, sella el trato.

Entrando en la Arcade: ¡Lo que puedes jugar en Apple Arcade!

(Crédito de la imagen: Future)

Apple Arcade está lleno de experiencias exclusivas y juegos fantásticos. Sin embargo, con tantos disponibles, puede ser difícil decidir qué jugar. Aquí tienes algunas opciones que he estado probando esta semana:

Como Dicey Dungeons aún no está en Apple Arcade, he estado probándolo una vez más en Steam, que tiene un excelente puerto para Mac. Es un juego sorprendentemente complejo que aporta mucho al género de construcción de mazos roguelike mientras se apoya en ideas que hacen que sus competidores sean tan buenos. A pesar de haberse lanzado hace cinco años, no hay nada igual.

Una nueva actualización también está en camino para Outlanders próximamente, un lindo constructor de ciudades donde debes construir un campamento para un pueblo de pequeños aldeanos. Jugando como el líder, debes colocar cabañas, puestos avanzados y edificios junto a la ficha de recurso correcta para que tu ciudad crezca tanto como sea posible. He estado probándolo justo antes de la próxima actualización y estoy ansioso por ver qué sigue.

¿Has jugado algunos juegos geniales esta semana o has visto alguna noticia interesante sobre juegos de Apple que hayamos pasado por alto? ¡Háznoslo saber en los comentarios!