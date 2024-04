‘Argylle’ película de espías se cuela en Apple TV+

La película de comedia de acción y romance Argylle finalmente llegó a Apple TV+. El thriller de espías pone patas arriba los tropos de las películas de espionaje.

La película repleta de estrellas – con Henry Cavill, Dua Lipais y muchos más – no es un éxito con la crítica, pero tiene bastante aceptación entre el público.

Argylle a punto de llegar a su fecha de estreno en Apple streaming

Apple TV+ ha construido una reputación por sus serios dramas históricos, incluyendo Killers of the Flower Moon, Napoleon y Greyhound. Pero también produce películas de acción simples, como Ghosted y The Family Plan.

Y ahora está Argylle. La descripción de Apple dice:

Elly Conway, interpretada por Bryce Dallas Howard, es la escritora reclusa amante de los gatos de una serie de novelas de espionaje más vendidas sobre el agente secreto increíblemente glamoroso Argylle (Henry Cavill), quien está en una misión para desentrañar un siniestro sindicato de espías. Cuando Elly, con la ayuda del espía de la vida real que odia a los gatos Aidan (Sam Rockwell), descubre que su historia refleja las acciones de una organización de espías real, comienza un peligroso juego de gato y ratón. Para mantenerse un paso adelante de los asesinos del sindicato y también trabajar para prevenir una crisis global, estos dos conspiradores poco probables – acompañados por Alfie el gato – se encuentran inmersos en una historia de aventuras propia.

Con todo ese poder estelar, Argylle podría haber sido un éxito de taquilla. Sin embargo, obtuvo una calificación de aprobación del 33% en el sitio de agregación de críticas Rotten Tomatoes. Dicho esto, el puntaje de aprobación del público es del 72%, por lo que muchos espectadores regulares la disfrutan.

La diversión de espías contra espías está lista para verse ahora.

Después de que la película se estrenara en cines el 2 de febrero, Argylle hizo su debut global en streaming en Apple TV+ el viernes 12 de abril.

Verlo requiere una suscripción a Apple TV+. El servicio cuesta $9.99 al mes, con una prueba gratuita de siete días. También puedes verlo a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One.

El servicio de video en streaming también incluye mucho más, por supuesto. Apple produce una variedad de películas y series generalmente muy bien valoradas. Hay dramas, comedias, musicales, programas infantiles, documentales sobre la naturaleza, etc.

¿Quieres más consejos sobre qué ver en Apple TV+? Lee nuestra guía de los 15 mejores programas en Apple TV+.

Fuente: Apple