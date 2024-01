Google simplifica la configuración “En un vistazo” para usuarios de Pixel.

Los teléfonos Pixel de Google son conocidos por sus características únicas que elevan la experiencia del usuario y ofrecen información valiosa de un vistazo. En particular, el widget “At a Glance” que muestra de forma conveniente información importante como actualizaciones del clima, eventos del calendario, recordatorios y más directamente en la pantalla de inicio, la pantalla de bloqueo o la Pantalla Siempre Activa (AOD). Hasta hace poco, no era muy intuitivo personalizar At a Glance, ya que la configuración estaba dispersa en diferentes menús en el Sistema de Inteligencia de Android y la aplicación de Google. Debido a esto, los usuarios enfrentaban desafíos para ubicar y personalizar sus opciones deseadas.

Afortunadamente, según informa Android Police (a través de 9to5Google), Google ha tomado medidas para resolver este problema reuniendo todas las configuraciones de At a Glance en un solo lugar. Los usuarios de dispositivos Pixel ahora pueden acceder fácilmente a la página de configuración unificada mediante una simple pulsación larga en el widget At a Glance y seleccionando Personalizar. Alternativamente, pueden navegar a la sección de configuración de Asistente dentro de la aplicación de Google.

Viejas configuraciones de Google Pixel “At a Glance” vs rediseño | Crédito de la imagen: Android Police

Los usuarios ahora tienen la opción de habilitar o deshabilitar fácilmente la función At a Glance, así como personalizar qué elementos prefieren tener en pantalla. También tienen la capacidad de personalizar sus preferencias sobre cómo At a Glance utiliza los datos de su cuenta de Google, se integra con otros servicios y muestra contenido basado en la ubicación.

La implementación de la nueva configuración simplificada de At a Glance asegura que los usuarios de Pixel ahora pueden acceder fácilmente a la información que necesitan sin la molestia de buscar el interruptor correcto. Cuando eche un vistazo a la pantalla de su Pixel y vea una alerta de entrega de paquete bien sincronizada, vale la pena señalar que no es solo cuestión de suerte. Detrás de escena, una página de configuración unificada está haciendo magia para que eso suceda.