Steam descontinúa el soporte para macOS Mojave, acabando con muchos juegos de 32 bits. Vapor desconecta el soporte para macOS Mojave, matando muchos juegos de 32 bits.

Atención usuarios de Mac, ¡especialmente aquellos a quienes les encanta jugar! Grandes noticias están por llegar, ya que Steam de Valve, el renombrado mercado y aplicación de juegos, dejará de ofrecer soporte para macOS 10.13 (High Sierra) y 10.14 (Mojave) a partir del 15 de febrero de 2024. Este cambio afectará significativamente el panorama de los juegos en macOS, especialmente para los fanáticos de los juegos clásicos de 32 bits.

¿Qué significa esto para tu Mac?

Steam dejará de actualizar su cliente en estos sistemas operativos a partir de la fecha establecida, incluidas las actualizaciones de seguridad. Este cambio no solo afectará las nuevas instalaciones; también impactará a las existentes. Valve ha aclarado que el soporte técnico de Steam no ayudará con problemas relacionados con estas versiones más antiguas de macOS. En consecuencia, si aún estás usando High Sierra o Mojave, tu experiencia de juego podría encontrar varios desafíos a medida que avances.

¿Por qué es esto importante para los juegos de 32 bits?

Aquí está el dilema: macOS Mojave es la última versión que admitió juegos de 32 bits. Entonces, con este cambio, una parte significativa de la historia de los juegos de Mac podría volverse inaccesible. Valve ha declarado que para finales de 2023, ya no considerará compatibles con Mac los juegos con binarios de macOS de 32 bits, ya que muchos juegos de 32 bits en Steam no se han actualizado a 64 bits y podrían no funcionar en las versiones más recientes de macOS.

El panorama general

La decisión de Apple de abandonar el soporte para aplicaciones de 32 bits en macOS 10.15 (Catalina) fue el primer paso en esta dirección. Ahora, con más del 98% de los usuarios de Steam en Mac en macOS 10.15 o más reciente, el impacto podría no ser tan grande como parece. Sin embargo, para ese pequeño porcentaje de usuarios en versiones más antiguas, esto marca el fin de una era para ciertos juegos.

La tecnología detrás de escena

Este cambio es parte de una evolución tecnológica más amplia. Apple ha pasado de PowerPC a Intel, de 32 bits a 64 bits en Macs Intel, y más recientemente, a Apple Silicon con su chip M1. Cada una de estas transiciones ha dificultado cada vez más jugar juegos más antiguos. Aunque Rosetta 2 ha preservado muchos juegos de Mac Intel de 64 bits en Apple Silicon, lo mismo no se puede decir de sus contrapartes de 32 bits.

Conclusión

Este es un momento significativo para los jugadores de Mac, marcando el fin del soporte para una variedad de juegos clásicos. Aunque Steam espera que sus clientes y juegos sigan funcionando en versiones más antiguas de macOS durante algún tiempo, el futuro de los juegos de 32 bits en Mac parece incierto. ¿Eres un jugador de Mac afectado por este cambio? ¿Cómo te sientes acerca del cambio hacia sistemas operativos más nuevos y el impacto en los juegos clásicos? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¡Hablemos sobre el futuro de los juegos en macOS!

