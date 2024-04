Enfrentando a la Nación: McKenzie, Vinograd, Georgieva

Si te perdiste la segunda mitad del programa, aquí te traemos lo último… El General Frank McKenzie, ex comandante del Comando Central de Estados Unidos, le dijo a “Face the Nation” que su consejo “estratégico” a Israel es que su respuesta a Irán debe ser “limitada” y tener un “inicio y fin definidos”, Samantha Vinograd, colaboradora de seguridad nacional de CBS News y ex funcionaria de Seguridad Nacional, le dijo a “Face the Nation” que las organizaciones terroristas han estado “utilizando el conflicto entre Israel y Hamás para tratar de inspirar a simpatizantes y operativos en todo el mundo a actuar”, y Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, le dijo a “Face the Nation” que el impacto económico de la inestabilidad en Oriente Medio hasta ahora ha sido “algo moderado”, pero “cualquier impacto, por pequeño que sea, no es deseable en una economía con alta incertidumbre y con la inflación aún no bajando a la meta deseada.”